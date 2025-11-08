El Curtàneu presumeix del cinema lleidatà i reuneix 150 persones en la gala del seu desè aniversari

El Curtàneu ha fet d’aparador, aquest dissabte, del bon cinema que es fa al territori amb una mostra de treballs de directors i directores de les terres de Lleida que han presentat les seves obres a la primera edició de la “Sessió ilerdenca”. Hi han presentat els seus curts Eva Viaplana (Un drac a dieta i el doctor Cremallera / La llegenda del te), Miquel Àngel Vilardell Codina (El camí d’en Samuel), David Llussà Ribes (L’ombra de la Badia), Biel Pujadó Vilaseca (Santa-Eldebé), David Casals-Roma (Tasses), Joel Munu (Partículas sin massa), Meritxell Alondiga Godoy (Ode Steps). També s’ha mostrat el curtmetratge Temps d’ordir, de Clara Llobet Sabaté i Dídac Meya Valls, que han excusat la seva assistència.
El plat fort del dia ha estat la gala de commemoració dels 10 anys de la mostra, que ha tingut lloc a partir de les 19.30 hores al poliesportiu d’Esterri d’Àneu i que ha reunit unes 150 persones que han fet possible el festival al llarg d’aquests 10 anys. La trobada ha comptat amb la presència de l’ambaixadora d’enguany, Judit Colell, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, a més d’ambaixadors d’altres edicions de la mostra com ara Francesc Orella, el protagonista de “Merlí”, així com representants de Ponent i Acció, l’oficina que promou rodatges a les terres de Lleida. També hi han assistit artistes, filmmakers i representants de primer nivell de Catalunya Film Festivals, la coordinadora de festivals de Catalunya.
Prèviament, al matí, l’Auditori MónNatura Pirineus situat a les Planes de Son, ha acollit la sessió mediambiental que ha conclòs amb un petit debat entre els cineastes assistents i el públic.
Diumenge, més cinema per a descobrir les Valls d’Àneu
Diumenge estan previstes quatre sessions: una sessió variada, a les 12 hores, a la Casa de l’Os d’Isil; una sessió familiar, a les 17 hores, al poliesportiu d’Esterri d’Àneu; una sessió esportiva, a les 17 hores, a l’Estudi de Sorpe; i, a més, la sessió de cloenda, que tindrà lloc a les 19.30 hores, a l’Estudi de València d’Àneu.
El nou curtmetratge realitzat pels alumnes de l‘escola La Closa d’Esterri d’Àneu dins del programa FEM UN CURT, patrocinat per l’Associació Cineasta Curtàneu, anomenat “Els nens perduts” i dirigit per Irene Obiols, de Desoris Audiovisuals, es projectarà dins de la sessió familiar del diumenge, a les 17 hores, al poliesportiu d’Esterri d’Àneu.