Gran paper d’Edgar Montellà a la Pujada Arinsal

Edgar Montellà a l’interior del seu vehicle. Foto: Cedida

Tercera prova del “Campeonato de España de Montaña – CEM Autohebdo Sport”, a casa, amb la Pujada a Arinsal. La prova, que també puntuava per al campionat d’Andorra i per al de l’FFSA de la segona divisió francesa, ha tingut rècord d’inscrits amb més de 100 pilots. Els dos dies de competició van començar dissabte, 31 de maig, amb els entrenaments de les 11 del matí per a seguir amb dues pujades cronometrades, on Edgar Montellà finalitzava segon a menys de 2” del més ràpid, el català Jordi Vilardell.

I, diumenge, la jornada començava a les 9h amb els entrenaments, seguits de dues curses més. “Hem rebaixat temps respecte l’any anterior. Hem fet tercers absoluts d’Andorra i d’Espanya a més de segons a la Categoria 3 de la classe 11 espanyola, cosa que ens segueix deixant líders en el campionat espanyol. Hem guanyat en categoria CM sent els més ràpids del grup 6 d’Andorra”, explicava Edgar Montellà en finalitzar el cap de setmana de curses davant la família i el públic que l’ha vist créixer.

El recorregut, de 3’750km i 320 metres de desnivell, és ben conegut pel pilot andorrà, ja que ha participat en totes les edicions que ha organitzat l’Automòbil Club d’Andorra.

El pilot encampadà tornarà a pilotar el seu cotxe el 28 de juny, a la Pujada a Arcalís, també de l’ACA.