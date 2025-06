UdA: Inscripcions obertes per a la 4a edició del postgrau en Mediació

La Universitat d’Andorra (UdA)

La Universitat d’Andorra (UdA) ha obert les inscripcions per a la quarta edició del postgrau en Mediació i altres sistemes alternatius de resolució de conflictes, que s’impartirà des de l’octubre de 2025 fins al maig de 2026. Amb una càrrega lectiva de 15 crèdits europeus, l’objectiu de la formació és fer conèixer els mètodes alternatius de resolució de desavinences (ADR), com són l’arbitratge i la conciliació, i especialment, la mediació. Els mètodes alternatius de resolució de conflictes presenten avantatges com la rapidesa, el control sobre el procediment o la confidencialitat, alhora que permeten una descongestió de l’administració de justícia que pot representar una reducció del temps necessari per a obtenir una sentència definitiva.

La formació manté el format de l’anterior edició, amb un mòdul comú de 120 hores i un mòdul específic de 30 hores, que pot ser en resolució de conflictes en l’àmbit de les organitzacions (sanitàries, educatives, etc.) o bé en resolució de conflictes en l’àmbit empresarial. Cada mòdul específic s’oferirà també com a programa independent del postgrau per a aquelles persones que ja tinguin superada la part comú d’edicions anteriors del programa. El professorat està integrat per professionals en exercici amb molta experiència, que impartiran sessions que estan molt enfocades a la pràctica i a la integració de competències.

El postgrau s’adreça principalment a professionals de l’àmbit del dret, la justícia, l’empresa i els recursos humans, però també a qualsevol col·lectiu professional amb necessitat de gestionar equips o situacions que requereixin aquestes competències, com, per exemple, en escoles, centres sanitaris, entitats associatives, oficines d’atenció al client, etc.

A més del diploma de postgrau en Mediació i altres sistemes alternatius de resolució de conflictes, expedit per la Universitat d’Andorra, les persones titulades rebran un diploma del Consell de l’Advocacia Catalana. Ambdós diplomes permetran acreditar la formació exigida per a sol·licitar la inscripció al Registre de Mediadors del Govern d’Andorra i al del Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya.

La formació està organitzada en col·laboració amb el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, i compta amb el suport del Col·legi d’Advocats d’Andorra. Les preinscripcions estan obertes fins al 16 d’octubre de 2025 al web uda.ad.