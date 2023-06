Gran festa del futbol sala a la Seu

Un partit disputat per l’Atlètic la Seu (@atleticlaseu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha estat l’escenari on s’ha presentat la cloenda de seleccions territorials de Lleida de futbol sala que se celebrarà aquest proper cap de setmana, dissabte 10 i diumenge 11 de juny, al poliesportiu municipal de la capital de l’Alt Urgell.

150 jugadors i jugadores

La cloenda de seleccions territorials de Lleida de futbol sala és una festival de final temporada, on totes les seleccions des de benjamí fins a sènior, tant en categoria masculina com femenina, acudiran a la Seu per a acomiadar la temporada.

Es tracta d’una aposta ferma de la Lliga catalana de futbol sala que els serveix per a preparar els campionats de Catalunya de seleccions territorials que es disputen a Blanes cada temporada.

Xavier Alís, membre del comitè de futbol sala de la territorial de Lleida de la Federació Catalana de Futbol manifesta que “volem començar a preparar aquesta competició, de manera més lúdica, amb jugadors i jugadores de primer any. I ho fem a la Seu d’Urgell perquè l’Atlètic la Seu està fent una aposta molt ferma pel que fa al futbol sala tant masculí com femení, i teníem molt clar que portar aquí a totes les seleccions és fer territori, apostar pel Pirineu i ajudar al club amb aquesta aposta que tenen per la base”.





12 partits durant el cap de setmana

El Poliesportiu Municipal serà doncs, l’escenari de 12 partits de futbol sala que enfrontaran les diferents seleccions territorials de Lleida amb diferents equips d’altres territorials.

Els equips convidats a enfrontar-se a les seleccions territorials són el Vedruna Puigcerdà (amb equips de benjamí a cadet masculí), el CET 10 de Barcelona (amb equips de benjamí a juvenil femení), la Selecció Territorial sènior femení de Tarragona, la Selecció Territorial sènior masculí de Girona i l’Atlètic Club la Seu sènior masculí que s’enfrontarà a la selecció de Lleida juvenil.

Els partits començaran dissabte a les 9:45 i fins a les 21:00 hores i continuaran diumenge al matí, entre les 9:45 i les 13:30 hores. Tots ells es jugaran al Poliesportiu Municipal de la Seu.