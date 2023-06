L’Esbart Laurèdia celebra la Mostra 2023 amb les seccions

Cartell de la Mostra 2023 (Esbart Laurèdia)

Aquest dissabte, 10 de juny, a les 18 hores, al pati de l’escola francesa de Sant Julià de Lòria, tindrà lloc la representació “Mostra 2023” a càrrec de les seccions d’iniciació, infantils, juvenils, cos de dansa i bastoners de l’Esbart Laurèdia.

L’espectacle anirà acompanyat de la música en viu del duet “Clavellina d’aire”, format per Cati Plana (acordió diatònic) i Jordi Maria Macaya (viola i veu), ex-membres del grup “El Pont d’Arcalís”, amb qui l’Esbart Laurèdia ja té un llarg recorregut amb diverses actuacions, recuperacions de danses i músiques i espectacles com “Pujant des d’Andorra, baixant a la Seu, Sant Julià de Lòria i allà ens trobarem” o “Terra” que va ser representat per tots els esbarts del Principat a l’Expo Dubai 2020.

El grup es va dissoldre definitivament el març de 2021 després de la mort del seu líder, Jordi

Fàbregas. La peculiar ubicació de l’espectacle es deu al greu incendi que va patir el Centre cultural i de congressos lauredià el novembre de 2022. L’incendi, va provocar que s’haguessin d’anul·lar alguns espectacles ja programats a l’Auditori Claror. El primer va ser “Microcosmos, dansant l’imaginari de Sergi Mas” que s’havia d’estrenar el 12 de novembre de 2022. La dificultat en les reformes del Centre tampoc ha permès representar la “Mostra 2023” prevista per al febrer, ni el festival fi de curs.

No obstant això, l’entitat ha seguit amb la seva activitat ininterrompudament. Per aquest motiu s’han unificat aquestes dues últimes actuacions en la l’espectacle que tindrà lloc aquest proper dissabte.