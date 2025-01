Gran èxit del 10è “Champions for UNICEF”: 2.285€ recaptats per a projectes solidaris a Madagascar

Dàmaris Castellanos, directora d’UNICEF Andorra i Natàlia de Felipe, Responsabilitat Social Corporativa i Protocol del BCA (UNICEF)

El passat 30 de desembre de 2024, el Prat Gran d’Escaldes-Engordany va ser l’escenari de la desena edició del “Champions for UNICEF”, una jornada plena d’esport, diversió i solidaritat que va reunir desenes de personalitats de la vida civil i política andorrana, així com a esportistes destacats del país juntament amb persones espectadores que van venir a animar i recolzar la missió d’UNICEF.

L’esdeveniment, organitzat pel Bàsquet Club Andorra i UNICEF Andorra, ha aconseguit recaptar un total de 2.285 euros que es destinaran íntegrament al projecte que UNICEF Andorra impulsa al sud de Madagascar. Un esdeveniment que va comptar amb la col·laboració del Comú d’Escaldes-Engordany que va cedir la instal·lació com cada any, i al proveïdors Daiblo Pizza Delivery i Fruites Molina, que van proporcionar l’energia necessària per a que els participants ho donessin tot a la pista.

Aquest projecte, situat a la regió d’Androy, una de les zones més castigades per les sequeres al sud de Madagascar, té com a objectiu proporcionar accés a aigua potable mitjançant solucions sostenibles i innovadores basades en energia solar. La manca d’aigua segura afecta greument la salut i les oportunitats educatives dels infants i les seves famílies.





Gràcies a aquesta iniciativa:

Es tractarà i distribuirà aigua potable a escoles i centres mèdics de la regió, millorant la higiene i reduint malalties relacionades amb el consum d’aigua contaminada.





a escoles i centres mèdics de la regió, millorant la higiene i reduint malalties relacionades amb el consum d’aigua contaminada. S’instal·laran sistemes d’energia solar per a alimentar les infraestructures de tractament d’aigua, garantint un subministrament continu i sostenible.





per a alimentar les infraestructures de tractament d’aigua, garantint un subministrament continu i sostenible. Centenars de famílies , especialment nens i nenes, es beneficiaran d’un accés més fàcil a l’aigua, permetent als infants assistir a l’escola sense haver de caminar llargues distàncies per a trobar fonts d’aigua sovint insegures.





, especialment nens i nenes, es beneficiaran d’un accés més fàcil a l’aigua, permetent als infants assistir a l’escola sense haver de caminar llargues distàncies per a trobar fonts d’aigua sovint insegures. Es contribuirà a mitigar els efectes del canvi climàtic en una de les zones més vulnerables del planeta, donant suport a solucions adaptades a les necessitats locals.





Gràcies a tots per fer-ho possible!

UNICEF Andorra i el BC Andorra volen agrair la participació de tothom: assistents, col·laboradors i persones voluntàries, que han fet possible l’èxit d’aquesta edició.

És gràcies a l’esforç i compromís de tota la comunitat que s’ha pogut assolir aquesta xifra i seguir treballant per un futur millor per als infants més vulnerables. El “Champions for UNICEF” continua sent un exemple del poder de la solidaritat combinada amb l’esport.