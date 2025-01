Esquí: Podis i domini andorrà en les confrontacions amb França

Els EEBE U16, a França (FAE)

El passat cap de setmana es van disputar les curses U14 i U16 de confrontació entre Andorra i França, amb cita al Tarter -Copa Popeyes- i a Saint Lary. Eren proves clau per a decidir la presència d’esquiadors i esquiadores al pròxim Trofeu Borrufa. A França hi havia dues jornades de competició, però la del dissabte, de gegant a Piau Engaly, es va haver d’anul·lar pel mal estat de la pista. Per contra, diumenge, a Saint Lary (França), sí es va celebrar l’eslàlom U16 en homes i dones.

Podi complet de l’EEBE en U16 a Saint Lary

A aquesta cursa, en categoria masculina Max Black (SEC) va ser el guanyador, mentre que segon va acabar Èric Guimerà (ECOA), i tercer Max Figueredo (ECAP), tots corredors de l’EEBE. En 5a posició va finalitzar Manel Romo (ECOA), amb Arnau Escabrós (ECAP) 7è i Llorenç Babi (PCGR) en 8a posició. També van acabar la cursa Luciano Richards (PCGR) 13è, Andy Ambor (SEC) 14è i Max Bea (PCGR) 19è.





Etna Pou (PCGR) venç en U16

A l’eslàlom femení, Etna Pou (PCGR) va ser la vencedora, amb la francesa Perrine Heintzmann 2a, i Xènia Cerro (PCGR) en 3a posició. Així mateix, 4a va acabar Anna Raméntol (ECA), 5a Júlia Capdevila (SEC), Marta Torres (PCGR) 7a, Jana Ferrer (ECOA) 8a i Eloa Martins (PCGR) 15a.





Copa Popeyes a casa

Però, també hi va haver curses a Andorra, amb la Copa Popeyes U14 de dissabte i diumenge. El Trofeu Grandvalira de dissabte corresponent a aquesta Copa Popeyes va ser un eslàlom, mentre que el Trofeu Creand de diumenge va ser un gegant.





Victòria de Paula Ledesma (ECOA) a l’SL del Trofeu Grandvalira

En noies, Paula Ledesma (ECOA) va ser la guanyadora, amb les franceses Jasmine Lahrizia i Charlie Blanchon 2a i 3a, respectivament. Júlia Pifarré (SEC) va acabar 5a, Èlia Capdevila (SEC) 6a i Emma Soto (PCGR) 7a, amb Gisela Drets (ECA) en 10a posició, Martina Aixàs (PCGR) 11a, Mia Pintado (SEC) 13a, Carla Peris (ECA) 14a, Agatha Pou (ECA) 17a, Siena Guimerà (ECOA) 25a, Clàudia Parra (ECA) 27a, Simoneta Suárez (PCGR) 30a, Gal·la Babi (ECA) 31a, Helga Armengol (ECAP) 33a, Nayla Cemeli (ECAP) 34a i Maria Pimienta (SEC) 35a.





Podi francès masculí a l’SL del Trofeu Grandvalira

En nois, en aquest eslàlom del Trofeu Grandvalira de la Copa Popeyes el podi va ser francès, amb Alois Eyquem, Thomas Compagnet i Oihan Cottereau. Quart va ser Martí Eudal (SEC), amb Tommy Tossen (PCGR) 5è, Lluc Gacia (ECOA) 7è, Noah Prat (PCGR) 12è, Nil Bringué (ECOA) 15è, Connor Azpiazu (SEC) 25è, Joel Bonet (ECA) 27è, Marcel Marot (PCGR) 30è i Marc Barris (ECA) 33è.





Trofeu Creand femení de GS, amb triomf de Ledesma (ECOA)

En noies, diumenge al Trofeu Creand, també en eslàlom U14, va tornar a guanyar Paula Ledesma (ECOA), amb Martina Aixàs (PCGR) 2a, i Mia Pintado (SEC) 3a. 4a va ser Chloe Peris (ECA), amb Èlia Capdevila (SEC) 8a, Naia Antor (PCGR) 11a, Gisela Drets (ECA) 12a, Emma Soto (PCGR) 13a, Siena Guimerà (ECOA) 18a, Emma Guitart (ECA) 19a, Carla Peris (ECA) 20a, Clàudia Joval (ECA) 24a, Agatha Pou (ECA) 27a, Simoneta Suárez (PCGR) 31a, Gal·la Babi (ECA) 32a, Clàudia Parra (ECA) 35a, Èlia Juárez (SEC) 37a, Maria Pimienta (SEC) 41a, Helga Armengol (ECAP) 42a i Elsa Pintado (SEC) 43a.





Breitfuss (PCGR) guanya el Trofeu Creand masculí de GS

En nois, el gegant va ser per a Thomas Breitfuss (PCGR), amb Aitor Corbalan (PCGR) 2n i 3r el francès Arthur Guasch. 4t va acabar Iker Cerdà (SEC), amb Tommy Tossen (PCGR) 5è, Martí Eudal (SEC) 6è, Noah Prat (PCGR) 7è, Marcel Marot (PCGR) 8è, Max Gabriel (ECA) 12è, Jofre Casal (SEC) 13è, Kim Ambor (SEC) 16è, Connor Azpiazu (SEC) 21è, Joel Bonet (ECA) 23è, Nil Bringué (ECOA) 26è, Pablo Martínez (ECAP) 29è, Anton Llort (ECA) 30è i Arturo Coma (ECOA) 33è.





Pol Carreras, responsable del grup EEBE U16 de la FAE: “El gegant de Piau Engaly es va anul·lar per perillós. Per contra diumenge, a Saint Lary, les condicions van ser molt bones. Als nous primers hi havia set andorrans a la primera mànega. A la segona hi ha hagut molts DNF, amb primer, segon i tercer en nois pels EEBE, mentre que en noies guanya l’Etna, Anna Raméntol quarta i Júlia Capdevila cinquena. Seguim demostrant que Andorra està a un pas per davant dels països del Pirineu. Un cap de setmana molt positiu”.