Govern proposa Marta Alberch com a directora de l’Institut Nacional de l’Habitatge

Seu de l’Institut Nacional de l’Habitatge a la Casa Aristot Mora (SFGA)

El Consell de ministres ha acordat proposar el nomenament de Marta Alberch Terrés com a directora de l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH), en substitució de Josep Maria Pla, que va presentar la renúncia voluntària al càrrec. El Consell General va nomenar l’octubre de 2021, d’acord amb l’article 9 de la Llei de l’Institut Nacional de l’Habitatge, els membres del Comitè director: Josep Maria Pla, que va assumir la direcció de l’entitat, Alexandre González i Marta Alberch. Després de la renúncia de Pla, correspon al Govern designar una persona per a ocupar la direcció de l’Institut i traslladar a la Sindicatura la proposta per al seu nomenament.

Marta Alberch té una titulació acadèmica superior en ciències empresarials i disposa d’una experiència àmplia en l’àmbit social, especialment en el camp de les organitzacions no governamentals, la cooperació internacional, l’acció humanitària i el voluntariat, els drets i les polítiques d’infància. Formar part del Comitè director de l’Institut permet a Alberch donar continuïtat a l’estratègia de l’organisme i fer seguiment de projectes ja consolidats, com la gestió integral de Casa Aristot Mora, i assumir la futura gestió del parc públic d’habitatge.

Com que Marta Alberch havia estat proposada pels comuns, correspondrà a la reunió de cònsols designar una nova persona per a formar part del Comitè director de l’Institut Nacional de l’Habitatge. Aleshores es podrà sotmetre a la consideració del Consell General la designació d’Alberch i del nou candidat.