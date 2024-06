Patrick Toussaint surt del renovat Consell de la FIS i parla clar del succeït

Patrick Toussaint, fins ara membre del Consell de la FIS (FAE)

Avui dimecres ha tingut lloc a Reykjavík (Islàndia) la reunió de la FIS (Federació Internacional d’Esquí i Snowboard) en què s’han escollit els nous membres del Consell de l’ens internacional. Patrick Toussaint, que va entrar fa dos anys, ara no ha estat elegit i queda fora. L’andorrà ha rebut 73 vots, un menys que el candidat de Liechtenstein, Alexander Ospelt, que ha entrat en la composició com a nou membre. També ha entrat nou May Peus, president de la Real Federació Espanyola d’Esports d’Hivern (RFEDI), així com França, que tot i que ja tenia un membre, ara serà Fabien Saguez.

Patrick Toussaint, vicepresident de la FAE: “Suposo que és la continuació del que va passar ahir amb els Mundials del 29. El que ha passat avui m’ho esperava, però el d’ahir no. Ens fan pagar tenir la candidatura que tenim, ser, potser, propers al president (de la FIS), i ja està. Hi ha tres països alpins que no volen repartir res amb ningú més i la guerra que hi ha dins de la FIS entre el president i aquests països ha fet que nosaltres siguem una mica la víctima de tot això, dos dies seguits”.

“S’ha entrat amb unes idees de renovar algunes coses de dins de la FIS i costa molt, i s’ha demostrat aquests dies, amb la candidatura, no? Perquè no es volen obrir a nous destins, a nous països, i que candidatures com la d’Andorra, que era molt potent, per a ells no ho és, i tornarem sempre al que és Val Gardena, Saalbach… aquests països. És molt difícil sortir de tot això, tenen molta força i si no t’alinees del tot amb ells, en un moment o altre t’ho fan pagar i ens ho han fet pagar amb conseqüències molt lletges”.

“Pensava que era possible sortir d’aquest cercle, però veig que costarà molt. Aquests tres països tenen molta, molta força, i no volen deixar escapar res, no volen deixar escapar un Mundial. Copes del Món, sí, Copes d’Europa, sí, però coses més importants els hi costarà molt, però molt. I nosaltres som un país molt petit i quasi es pot dir que hi ha com una falta de respecte cap a aquests països més petits, i avui també s’ha demostrat a les votacions aquestes”.

Carles Visa, gerent de la FAE, ha manifestat que ara és el moment de reflexionar al voltant de la situació creada: “La veritat és que el balanç no és positiu, perquè no ens porten ni els Mundials del 29 ni els del 31, i la sortida del Patrick, a més, ens afectarà. Per tant, ara que hem d’obrir un període de reflexió”.





Així queda el Consell de la FIS

Els pròxims dos anys, el renovat Consell de la FIS elegit avui dimecres queda amb vuit reelegits i deu nous membres.

Els vuit reelegits són: Tzeko Minev (Bulgària), Deidra Dionne (Canadà), Martti Uusitalo (Finlàndia), Franz Steinle (Alemanya), Flavio Roda (Itàlia), Aki Murasato (Japó), Fiona Stevens (Nova Zelanda), Enzo Smrekar (Eslovènia).

Per altra part, els deu nous membres són: Michael Huber (Àustria), Anna Harboe Falkenberg (Dinamarca), Fabien Saguez (França), Freddy Keirouz (Líban), Alexander Ospelt (Liechtenstein), Tove Moe Dyrhaug (Noruega), José María “May” Peus España (Espanya), Karin Mattsson (Suècia), Jean-Philippe Rochat (Suïssa), Dexter Paine (Estats Units).

Així mateix, el Consell de la FIS, que tindrà una durada bianual, ha aprovat incloure dos representants dels esports de neu, i ni no només un, com a representant dels atletes. Adam Hall, de Nova Zelanda, és un d’ells, i l’altre està per decidir, tot i que serà una dona.