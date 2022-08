Govern activa un protocol per a casos com el de la jove que hauria estat punxada a Sant Julià

El Govern ha anunciat l’aplicació d’un protocol per a casos com el de la noia que hauria rebut una punxada a la festa major de Sant Julià de Lòria. La Policia es troba investigant els fets i, des de l’executiu andorrà, s’ha indicat que no s’escatimaran esforços per a perseguir aquestes actituds considerades violència de gènere. Segons sembla, la jove no ha presentat simptomatologia per la punxada que hauria rebut.

El ministre portaveu, Eric Jover, ha manifestat que el Govern condemna aquests fets i ha apel·lat a tota la ciutadania per a fer front a aquestes situacions. Ha matisat que davant la sospitat d’un cas de punxada es contacti ràpidament amb la Policia, sigui la víctima o les persones que hi ha al seu voltant.

Jover ha remarcat que és important no deixar sola a la víctima per si pateix marejos o pèrdua del coneixement. D’aquesta manera, es procedirà a portar-la immediatament a l’hospital on se li farà un estudi toxicològic. Així mateix s’activarà el Codi Lila en considerar-se una agressió de gènere, per la qual cosa, a més de l’assistència mèdica, també es facilitarà a la víctima assistència psicològica i jurídica, entre d’altres.

Els casos de les punxades s’estarien donant, aquest estiu, en els països veïns i la repercussió mediàtica ha creuat fronteres. Per aquest motiu les autoritats demanen d’extremar les precaucions i actuar en conseqüència davant d’un possible episodi d’aquestes característiques.