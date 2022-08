Doble victòria andorrana en la 6a jornada de les Olimpíades d’escacs de Chennai

Les coses no han començat bé per als interessos andorrans en la sisena jornada de les Olimpíades d’Escacs de Chennai (l’Índia), ja que la primera partida, un cop finalitzada, s’ha saldat amb derrota davant Costa d’Ivori. L’Ariadna, al segon tauler, no ha quedat ben posicionada en l’obertura i ha vist debilitat el seu enroc, fet que la seva adversària ha aprofitat amb joc precís forçant l’abandó de la jugadora del Principat.

Immediatament, la victòria al tercer tauler de la Sílvia, ha posat les coses en igualtat. Quedaven l’Andrea, al primer tauler, i la Maria, al quart, en posicions molt favorables que s’han convertit en sengles victòries, sense ensurts.

La Maria ha obtingut un clar avantatge a l’obertura i ha sentenciat el joc sense problemes. L’Andrea, aquest dimecres, ha jugat una partida d’estil posicional, pressionant poc a poc, fins a obtenir el triomf definitiu.

Amb aquesta victòria, per 3 a 1, l’equip femení recupera el 50% del punts, amb 6 punts de 12 possibles.

L’equip masculí també guanya, en aquest cas contra Tadjikistan

Nova victòria de l’equip, tots els nostres jugadors han fet unes molt bones partides. Així ho evidencia el 3,5 a 0,5 favorable.

En el quart tauler, en una partida igualada, s’han signat taules i, els altres tres taulers, han anat agafant avantatge fins a endur-se el punt, sempre controlant el matx.

L’equip masculí porta 8 punts i està fent unes molt bones olimpíades fins aquesta ronda sis.

Arribat l’equador del torneig, aquest dimecres, hi ha una festa programada per als jugadors perquè puguin fer noves amistats i trobar-se en un ambient més distès i, demà dijous, hi ha el dia de descans que l’equip aprofitarà per a fer una excursió i anar a dinar fora de l’hotel tots plegats.

L’expedició d’escacs continua fent pinya amb gran motivació i moltes ganes de fer un gran torneig final. Divendres, la 7a ronda.