Golf: Itàlia es posa líder a manca d’una jornada de la Nations Cup

Gir de 180o a la classificació de la Nations Cup 2026 que es disputa en el marc de l’Aravell Andorra Open. Itàlia es posa líder gràcies a una bona targeta de Eugenio Bernardi que amb 69 cops ha portat el seu company Lapo Bisazza, que ha fet 75 cops, cap a lideratge.
Bulgària també ha avançat Portugal, gràcies a la targeta de 69 cops que ha fet Sam Brown. Amb el seu company Philip Kittoff que ha fet 75 cops, es col·loquen en segona posició.
El tercer lloc és per A Portugal que avui no ha tingut un bon dia. Jose Franco ha fet una targeta de 77 cops i Bernardo Costa 74, en una jornada on ha estat protagonitzada per la calor que feia en el camp alturgellenc.
En quarta posició es troba Andorra que ha vist com la retirada de Thomas Blazy ha passat factura. Edu Tor ha millorat la targeta del dia anterior per una de 74 cops, però no ha estat suficient per A sumar els punts necessaris per A deixar el darrer lloc de la classificació.
Classificació per equips:
1.- Itàlia. 71 + 69 = 140 cops.
2.- Bulgària. 73 + 69 = 142 cops.
3.- Portugal. 71 + 74 = 145 cops.
4.- Andorra. 76 + 74 = 150 cops.
Tots els jugadors que “sumaven” per a la Nations Cup han disputat, aquest divendres, la segona jornada. Els que no hagin passat el tall de l’Aravell Andorra Open i que competeixen en la Nations Cup, jugaran dissabte, després de les sortides oficials.
Classificació per jugadors:
1.- Eugenio Bernardi. ITA. 73 + 69 = 142.
2.- Sam Brown. BUL. 73 + 69 = 142.
3.- Lapo Bisazza. ITA. 71 + 75 = 146
4.- Bernardo Costa. POR. 72 + 74 = 146.
5.- José M. Franco de Sousa. POR. 71 + 77 = 148.
6.- Philip Kittoff. BUL. 73 + 75 = 148.
7.- Eduard Tor. AND. 77 + 74 = 151.
8.- Thomas Blazy. AND. 76 + RTD = X