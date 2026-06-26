Biel Cuen acaba quart d’Espanya en la categoria absolut jove als 1.500 metres lliures

La segona jornada del Campionat d’Espanya Absolut Open Trials Astralpool, que s’està disputant a Palma de Mallorca, ha deixat una nova actuació destacada de Biel Cuen. El nedador del CN Sant Andreu ha competit aquest divendres als 1.500 metres lliures, prova en què ha aturat el cronòmetre en 16:04.55. Amb aquest registre, Cuen ha finalitzat en 11a posició de la classificació absoluta i ha aconseguit una meritòria quarta plaça en la categoria Absolut Jove (18 i 19 anys), confirmant-se entre els millors especialistes estatals de la seva edat.
La participació andorrana al Campionat d’Espanya Absolut Open Trials Astralpool continuarà aquest dissabte amb Biel Cuen, que competirà als 400 metres estils, i Patrick Pelegrina, que prendrà part en la prova dels 50 metres braça, en la tercera jornada de competició a Palma de Mallorca.