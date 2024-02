Gina del Rio, campiona d’Europa júnior d’esquí de fons

A l’esquerra, Gina del Rio, al segon calaix del podi assegurant-se la Copa d’Europa FESA Cup (FAE)

L’esquiadora de fons del Principat, Gina del Rio, ha aconseguit avui diumenge, matemàticament, la victòria en la general de la Copa d’Europa FESA Cup. La fondista andorrana, que avui ha estat segona als 10km persecució, ha sumat altres 80 punts que deixen intocable el seu liderat en la competició, a falta de dues carreres. Per la seva part, Irineu Esteve, que seguia avui en el seu camí de retorn a la competició, ha estat 17è als 20km persecució.

A Schilpario (Itàlia), Del Rio ha sumat dues segones posicions aquest cap de setmana. Ahir ho va fer als 10km individuals en clàssic i avui ho ha aconseguit als 10km persecució en estil lliure. Amb els 160 punts que ha sumat en aquests dos dies (80+80), es queda amb 1.020 punts en la general i tanca així la seva victòria global ja que, a falta de les dues curses de Premanon (15 de març, sprint en clàssic; 16 de març, 10km individuals en lliure), la segona classificada, Maria Gismondi, guanyadora ahir i avui, en té 736, pels 675 de la tercera, l’alemanya Charlotte Boehme.

Avui el temps de la persecució se sumava al temps de la prova de dissabte, i per tant Del Rio ha estat segona en una carrera en què s’ha lluitat molt tàcticament. L’andorrana ha marcat un crono final de 1h09.05,2, a 1.12,4 de la italiana Maria Gismondi, mentre que tercera ha acabat la també italiana Virginia Cena amb +1.52,6.





Del Rio: “Un premi a la regularitat”

Gina del Rio es mostrava molt satisfeta. “Estic molt contenta del resultats i del treball de tot l’equip”, ha dit l’esportista, que avui ha fet una carrera molt tàctica: “La idea era intentar atrapar a la primera, però no ha pogut ser. M’he quedat a tres segons d’ella i quan he vist que no podia he intentat seguir al meu ritme”. De fet, el grup de darrere no ha cedit en la seva lluita per a agafar-la, però Del Rio s’ha mantingut ferma: “Jo anava sola i Maria (Gismondi) també, fins el final”.

“Al final”, ha explicat la fondista andorrana, “guanyar la general és un premi a la regularitat, no és fàcil estar sempre a tope”. Del Rio reconeix que després dels Mundials júniors, on va aconseguir un or, una plata i un bronze, aquest “no ha estat el millor cap de setmana” tot i les dues segones posicions. El que sí alegra a l’andorrana és el fet de tancar la seva etapa júnior amb aquesta victòria en la general: “Em fa moltíssima il·lusió acabar de júnior amb això perquè és més del que podia imaginar-me fa un temps”.





Xabier del Val: “Molt satisfets”

Per la seva part, Xabier del Val, el seu entrenador, ha expressat també la seva alegria: “Estem molt contents i satisfets de poder dir que ha guanyat la general de la FESA Cup. Al final és un premi a la regularitat i que hagi aconseguit bons resultats en tots els formats i estils durant tota la temporada ens fa sentir molt contents. Potser no ha estat aquest el millor cap de setmana, però ha estat bé perquè tampoc era ni la millor pista ni la millor neu per a ella. Amb tot, ha sabut lluitar, ha aconseguit el segon lloc avui i estem molt contents”.





Irineu Esteve recupera sensacions: 17è

Avui diumenge, Irineu Esteve, ha tornat a competir després del primer tast d’ahir, on va ser 37è als 10km individuals. Avui, als 20km persecució, amb el retard que acumulava d’ahir de 2.46,4, ha sortit a aconseguir el millor resultat possible. Al final, ha estat 17è, amb 1h28.00, a 2.38,0 del guanyador, el francès Sabin Coupat.

Aquesta Copa d’Europa era un test per a Irineu Esteve, que tornava a la competició amb la idea de recuperar sensacions sense buscar un resultat concret, sinó simplement reprendre la dinàmica de lluita en carrera i analitzar les seves sensacions i, sobretot, l’evolució de la seva recuperació dels problemes d’esquena.