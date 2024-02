Professionals del temps de mitjans europeus es reuneixen a Andorra per la 7a trobada de meteoròlegs

Alguns dels meteoròlegs participants a la 7a trobada de professionals del temps (Pal Arinsal)

L’estació de Pal Arinsal ha acollit aquest cap de setmana la trobada anual de meteoròlegs, en la qual professionals del temps de mitjans de comunicació d’arreu d’Europa han compartit experiències i coneixements. L’esdeveniment ha celebrat ja la seva 7a edició i ha demostrat que creix en popularitat any rere any entre els assistents. Enguany han estat 22 els participants que no s’han volgut perdre la trobada: representants de mitjans de comunicació andorrans i espanyols com RTVA, TVE, Telecinco, Cuatro i La Sexta; autonòmics i locals com TV3, RAC1, Betevé, CRTVG (Galícia), CMMedia (Castella la Manxa) i EITB (País Basc), i de la resta d’Europa com Regne Unit, Escòcia, Portugal, Grècia i Polònia.

Un dels punts àlgids de la trobada són les xerrades que sempre es duen a terme a partir de temes que entrellacen meteorologia i comunicació. Raül Marcos, professor de física i especialitzat en meteorologia de la Universitat de Barcelona, ha parlat de la integració de l’ús de la intel·ligència artificial en el món de la meteorologia, exposant-ne les oportunitats, els reptes i les limitacions d’aquesta tecnologia que certament marca una nova era dins la comunicació de les previsions meteorològiques.

En clau andorrana, Guillem Martín, del Servei Meteorològic Nacional del Govern d’Andorra, ha exposat com s’estudien les allaus i la forma com s’avalua el nivell de risc a una escala regional a partir de la matriu EAWS, un sistema que permet assignar un nivell de perill per a poder emetre l’alerta conseqüent.

La trobada de meteoròlegs és també una excel·lent oportunitat per a donar a conèixer Andorra i les seves condicions meteorològiques de cara a Europa, així com les seves muntanyes i estacions d’esquí. Per això, les jornades s’han complementat amb un seguit d’activitats programades amb les quals els mediàtics meteoròlegs i meteoròlogues han pogut descobrir les valls del Nord fent esquí i snowboard a Pal Arinsal i a Ordino Arcalís, així com amb excursions amb raquetes de neu en companyia dels guies experimentats de les estacions. No hi ha faltat la gastronomia andorrana, que han pogut degustar als restaurants més emblemàtics d’ambdues estacions.

Després de la jornada d’esquí, tots els participants han pogut gaudir d’un gran ambient d’après-ski i per a acomiadar la tradicional trobada, els comunicadors i comunicadores han gaudit d’un sopar sorpresa.