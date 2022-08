Gertrudis actua aquest dilluns a la Seu d’Urgell en el marc de la festa major

Aquesta tarda de dilluns la Seu d’Urgell segueix celebrant la seva festa major. Després d’un cap de setmana ben reeixit quant a activitats, tant per a avui com per a demà dimarts (darrer dia de festa) hi ha programats encara nombrosos actes.

17.30 h. Concert amb L’ORQUESTRA SWING LATINO

Plaça Catalunya

18.30 h. FADUNITO, el petit circ

Animació Itinerant

Plaça de les Monges

19 h. Cursa VOLTA MAJOR (10 km)

Zona Esportiva

Organitza: Servei d’Esports

20 h. Cant coral

COR SIGNUM

Església de la Sagrada Família

20 h. Sardanes amb VENTS DE RIELLA

Plaça Catalunya

22.30 h. Correfoc amb el GRUP DE DIABLES DE L’ALT URGELL

Plaça dels Oms

00.15 h. Ball de nit amb L’ORQUESTRA SWING LATINO

Plaça Catalunya

00.30 h. Nit sense fi

GERTRUDIS

SIXTUS

MON DJ

Espai Casetes

Organitza: Coordinadora de Casetes