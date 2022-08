Ordino treballa en l’esborrany d’un plec de bases per a la construcció d’un sociosanitari

L’ordre del dia previst per a la sessió de Comú, a Ordino, ha incorporat dos nous punts, introduïts per la minoria, sobre la construcció d’un centre sociosanitari a la parròquia i la inclusió dels logotips d’Ordino i Reserva de la Biosfera en una empresa envasadora d’aire.

El cònsol major, J. Àngel Mortés, ha confirmat que el segell d’Ordino Reserva de la Biosfera, ja ha estat retirat i que es decidirà si s’atorga o no l’ús, prèvia demanda formal de l’empresa, al mateix temps es deixarà regulat per a que no es repeteixi l’incident ocorregut. Mortés ha respost, així, al conseller Enric Dolsa que també ha dit que emprendrà noves accions per a aturar el projecte Grifols.

Pel que fa a la inquietud de Sandra Tudó, respecte a la construcció d’un geriàtric a la parròquia, Mortés ha explicat que en aquests moments es treballa l’esborrany del plec de bases, que es mostrarà de forma transparent a la minoria i que sens dubte el projecte aportarà un valor afegit a Ordino si acaba tirant endavant.

Mortés ha dit que la ubicació proposada és un lloc privilegiat, dins la UA21, i ha confirmat que hi ha la voluntat de construir un aparcament soterrat de dues plantes, de manera que el Comú s’avança, així, a una mancança que hi ha a la zona.

Encara resta pendent saber la capacitat i el pressupost d’una infraestructura que donaria un gran servei a la parròquia, també com a centre de dia, no només per a Ordino sinó per a tot el país, segons ha dit. Mortés ha desmentit també el rumor que hi hagués a la zona un abocador de terres, a la mateixa UA21. La recepció d’aquesta urbanització al Comú no s’ha efectuat perquè encara es troba per finalitzar.