Gerro d’aigua freda de l’FC Andorra a Almeria (3-2)

Derrota injusta de l’FC Andorra a Almeria (3-2) en un partit en què tot i els mals primers minuts, ha fet molts mèrits per a emportar-se els 3 punts al camp del quart classificat de la lliga, l’Almeria del magnat saudita amb més de 3.000 milions de dòlars de patrimoni, Mohammed Al-Khereiji. Els 10 primers minuts de partit, els tricolors les han passat magres. Hi ha hagut dues claríssimes oportunitats en els tres primers minuts i, per postres, el primer gol de l’Almeria, al minut 9, obra de Sergio Arribas.
A partir d’aquí, el partit s’ha girat com un mitjó, i els del Principat s’han fet amos i senyors del matx. Al minut 10 han estat a punt de fer l’empat després d’una topada de Carrique amb el porter de l’Almeria, Andrés Fernández i Minsu ha xutat alt. Jastin, el millor dels andorrans ha tornat a posar a prova Andrés Fernández, al minut 13, després d’una bona conducció.
Transcorreguts pocs minuts, gran jugada de Jastin, que ha acabat en córner, després de fer una elàstica al més pur estil Ronaldinho en els seus bons temps. I no podia ser cap altre jugador que el mateix Jastin, aquesta vegada en el minut 39, qui es convertia en l’autor del gol de l’empat per als andorrans.
Marc Domènech en el descompte de la primera meitat ha fregat el gol que hagués pogut avançar als tricolors, però amb l’1 a 1 s’ha arribat al descans i amb la xiulada del públic de l’Almeria al seu propi equip davant el bon joc andorrà.
La segona part no podia començar millor per als del Principat. Dani Villahermosa ha avançat els de Carles Manso, al 52, amb un gran gol. Però, l’alegria ha durat poc per a la parròquia andorrana ja que Miguel de la Fuente, 6 minuts despres, ha marcat el gol de l’empat per als andalussos. En el minut 70 la sort ha tornat a girar la cara als andorrans després que Andrés Fernández aturés de forma magistral un penal a favor de l’FC Andorra llançat per Lautaro de León.
El porter dels andalusos es tornava a lluir en el 76, en una gran ocasió de Dani Villahermosa. I la dita de ‘Qui perdona ho acaba pagant’ s’ha tornat a complir amb el gol de Leo Baptistao, en el minut 84, per a avançar el conjunt dirigit per Rubi. Amb el 3-2 s’ha arribat al final del partit.
El proper partit de l’FC Andorra serà el diumenge, 22 de febrer, a les 16:15 hores, a Encamp, contra el Real Zaragoza, actualment en zona de descens a 1a RFEF, o sigui que serà un partit clau per a la permanència.