Gel, crema o escuma: Triar el producte d’afaitat segons la pell

L’elecció correcta del producte d’afaitat pot marcar la diferència en l’aspecte de la teva pell i en la qualitat del rasurat. Hi ha qui decideix deixar-se barba o triga diversos dies a afaitar-se perquè nota que la seva pell sofreix amb aquest procés. A vegades això pot ser perquè no s’ha triat el producte més adequat a les necessitats de la pell. T’ajudem a triar el producte d’afaitat que la teva pell necessita.

Gel d’afaitat. Hidratació intensa per a pells sensibles

Si tens la pell sensible o propensa a la irritació, el gel d’afaitat pot ser el teu millor aliat.

La seva fórmula sol contenir ingredients hidratants i calmants, com l’àloe vera o la glicerina. Aquests components proporcionen una capa addicional de lubricació, permetent que la fulla es llisqui suaument sobre la pell, reduint així la fricció i minimitzant les possibilitats d’irritació.

Opta per un gel sense alcohol si busques una opció més suau i reconfortant per a la teva pell.





Crema d’afaitat. Per a un afaitat al límit i nutritiu

La crema d’afaitat és ideal per a aquells que busquen un afaitat al límit i una hidratació profunda. Les cremes solen contenir agents nutritius com la vitamina E i olis essencials, que no sols faciliten el lliscament de la fulla sinó que també nodreixen la pell en el procés.

Aquest tipus de producte és perfecte per a homes amb pells normals a seques, ja que deixa la pell suau i ben hidratada després de l’afaitat.





Escuma d’afaitat. Lleugeresa i frescor per a tota mena de pell

L’escuma d’afaitat és una elecció clàssica que funciona bé per a la majoria dels tipus de pell. És lleugera i fàcil d’aplicar.

Proporciona una capa de protecció addicional durant l’afaitat.

Aquest producte és especialment recomanat per a homes amb pell normal a greix, ja que ajuda a controlar l’excés d’oli i deixa una sensació fresca després de l’afaitat.

Cerca una escuma que contingui ingredients hidratants si la teva pell tendeix a la sequedat.

L’elecció entre gel, crema o escuma d’afaitat depèn de les teves preferències personals i de les necessitats específiques de la teva pell.





I després de l’afaitat, què?

Per a molts homes, l’ús d’afteshave és imprescindible. No són capaços de finalitzar l’afaitat sense palmejar-se la cara, amb aquest producte alcohòlic, que fa anys s’utilitzava per a desinfectar les petites ferides produïdes en afaitar-se.

Avui dia ja no és necessari: sabem aprofitar l’aigua calenta per a estovar el pèl i obrir el porus, utilitzem fulles que tallen millor, no ens afaitem a contrapel i utilitzem les dues mans per a conduir perfectament la maquineta…

Si ets dels que t’agrada palmejar-te la cara, com feia el teu pare o avi, amb un aftersave, tria fórmules sense alcohol, però si no tens aquest toc nostàlgic i sentimental, el més aconsellable és la utilització de bàlsams o locions que reequilibrin la teva pell i la calmin. I si ets dels quals acumulen experiència… No ho dubtis! Les signatures cosmètiques tenen per a tu productes antiedat, perfectes per a ser usats després de l’afaitat.

Experimenta amb diferents productes i observa com respon la teva pell per a trobar l’opció perfecta. Recorda sempre aplicar un bon aftershave per a completar la teva rutina de cura i mantenir la teva pell en la seva millor forma. Feliç afaitat.





