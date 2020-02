El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha posat aquesta setmana de relleu l’evolució de l’aeroport d’Alguaire, “que ha passat de ser una expectativa a una realitat”, i ha esdevingut “una plataforma de referència en el sud d’Europa per a la indústria aeronàutica”. Gavín ha analitzat el paper de l’aeroport com a motor industrial en una intervenció durant la jornada celebrada a PIMEC Lleida Una oportunitat per a l’activitat industrial: l’aeroport d’Alguaire.

Dades com els 58.000 passatgers i les 30.000 operacions que l’aeroport va registrar l’any passat, així com la implantació d’activitats formatives i de manteniment de naus, avalen la progressió de la instal·lació. Les 30.000 operacions de l’any passat suposa que l’aeroport se situaria “en la posició 19ena, d’un total de 49 infraestructures, de la xarxa d’Aena, per sobre d’aeroports com els de Girona o Reus”, ha exposat Isidre Gavín.

Gavín ha explicat que l’empresa BAA Training ha basat a Alguaire fins a 20 aeronaus, així com un grup permanent d’uns 35 estudiants i una vintena d’instructors, a més del personal d’administració i manteniment de la companyia. A més, ha instal·lat recentment un nou simulador de vol, amb una inversió de 500.000 euros, per a la formació i la instrucció de pilots.