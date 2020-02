Durant la setmana de Carnaval, festiva a les escoles, les àrees de jovent d’Encamp i del Pas de la Casa no s’aturen, i han preparat un ampli ventall d’activitats relacionades amb la festa del Carnestoltes, on a través de tallers, jocs esportius, espectacles i excursions, faran que els infants d’entre 6 i 12 anys gaudeixin d’aquesta festa tradicional tan arrelada i estimada pels encampadans.

A Encamp, el preu dels quatre dies (del 25 al 28 de febrer) és de 77’80 euros, amb un descompte del 10% amb el carnet del club Piolet o del Carnet Jove i com a usuari de l’Àrea de dia, i amb un 20% de descompte per al segon germà. A més, al Pas de la Casa hi ha la possibilitat d’apuntar els infants a l’Àrea el dilluns 24 de febrer, que és festiu, a un preu de 25 euros.

Les inscripcions s’han de formalitzar a les recepcions dels centres esportius comunals.