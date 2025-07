14 anys ja de la mort d’Amy Winehouse

Un 23 de juliol de 2011, ara fa tot just 14 anys, trobaven morta, a la seva casa de Londres, la cantant Amy Winehouse, a causa de la gran quantitat d’alcohol que havia estat ingerint. En el moment de la seva mort tenia tan sols 27 anys i un gran futur per davant que no va saber aprofitar a causa de les seves addiccions. Era com la gran esperança del soul, amb només dos discos: “Frank” (2003) i “Back to black” (2006).

Els seus darrers anys van ser un disbarat, sempre a l’ull de l’huracà dels mitjans de comunicació a causa de la seva vida esbojarrada i als seus escàndols. Semblava que havia entrat en una espiral descendent i a gairebé ningú va sorprendre la seva mort. Tenia una veu singular, sensacional.

Font: EfeEme.com