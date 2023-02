Gabriel i Cornella inicien el bloc de gegant amb la 10a i 16a plaça, respectivament, a Font Romeu

Bartumeu Gabriel prenent la sortida d’una cursa. Arxiu

Font Romeu ha estat avui dilluns, 6 de febrer, la primera cita del bloc de gegant que tenen per davant Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella, després del període d’eslàlom que van tancar fa una setmana amb tan bon rendiment i resultats, rebaixant punts FIS. Avui, a l’estació francesa, en un primer gegant FIS, han finalitzat 10è i 16è, respectivament.

Gabriel ha marcat un crono d’1.45.45, a 1.51 del guanyador, el francès Lio Baraldi, que s’ha imposat amb 1.43.94. A la primera mànega, Gabriel es quedava amb +0.57, mentre que a la segona perdia una mica de ritme acumulant +0.94, per a finalment ser 10è. Cornella, per la seva part, ha fet un temps d’1.46.34, a 2.40 de Baraldi. A la primera se situava 14è amb +0.73, però a la segona perdia una mica més de temps (+1.67), i se situava 27è de mànega. Finalment, tancava el seu crono total en la 16a plaça.

Fred Beauviel, entrenador: “Han fet una primera mànega bastant correcta, però a la segona, a la part plana no l’han gestionat bé… no fem punts però hem de tenir en compte que els dos fa temps que no corrien en gegant i que només hem fet tres dies d’entrenament en gegant. Hem fet un primer bloc d’eslàlom en què han obtingut molt bons resultats en punts, i ara la idea és fer el mateix en gegant. Tindrem tot el mes de febrer i potser més temps després anirem entrenant en gegant. De moment estem a l’inici d’aquest bloc. Demà és un altra cursa”.