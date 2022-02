Funicular de Gelida, la unió d’un poble que la geografia havia separat

La població de Gelida compta amb una orografia particular que fa que es divideixi en dues zones o nivells. Des del 1924 el funicular va posar remei a aquesta realitat i unia així el centre urbà del poble i la zona industrial amb l’estació de tren, que es troba al punt més baix.

Els usuaris del funicular d’aleshores eren majoritàriament les persones que treballaven als molins paperers de la població, així com el veïnat del barri de Sant Salvador. Per disposar del servei, inicialment es va aprofitar la màquina del primitiu funicular del Tibidabo de Barcelona i, gairebé 100 anys després, tot i les diverses reformes i millores que s’han fet, les instal·lacions i els vagons encara conserven moltes de les característiques dels combois inicials.

El funicular de Gelida fa un recorregut de 884 metres en menys de deu minuts. Les dues estacions on fa parada són tan singulars com el mateix funicular, ja que els edificis estan protegits com a Bé Cultural d’Interès Local. Des de l’estació superior del funicular podreu observar una visió panoràmica del paisatge de la plana del Penedès, de l’Anoia i de la muntanya de Montserrat. Al nucli urbà de la població podreu visitar el Centre d’Interpretació del Funicular, on podreu entendre fins a quin punt aquest transport va suposar un avenç per a la població.

