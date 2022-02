El tercer dilluns de gener es coneix com el “Blue Monday” o dilluns trist. Aquesta expressió va ser creada per Cliff Arnall, un psicòleg britànic. Arnall, deia haver trobat la fórmula per a determinar el dia més trist de l’any.

Si busqueu per internet segur que descobriu informació. De totes maneres, una part que pel que sembla pesa bastant, fa referència al final de Nadal. Diu que la tercera setmana de gener tenim nostàlgia de Nadal i el pitjor, moltes persones abandonen els desitjos realitzats la nit d’any nou. Els motius acostumen a ser diversos, apatia, desinterès, desmotivació, creure’ls impossibles, etc.

No sé fins a quin punt és vàlida la fórmula per a catalogar el tercer dilluns de gener com a dilluns trist. De totes maneres, i encara que hagin passat ja alguns dies, us animo a carregar-vos aquest estereotip almenys quan es refereix a no aconseguir els propòsits. Personalment, crec que quan realment vols alguna cosa ho intentes i ho persegueixes. Si és una cosa que de veritat vols, quan veus una oportunitat et llances per ella.

No diré que sempre assolim allò que desitgem, però perdre la il·lusió és pitjor. Per cert, la traducció literal seria Dilluns Blau. Deixem que la nostra ment ens porti al record d’un bonic dia d’estiu i cel blau i canviem el sentit d’aquest dia, o de qualsevol en que estiguem aixafats, pel de l’esperança.

Tots els articles a www.juanjuncosa.com.