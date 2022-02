Títol: Rebelde

Durada: 44 min.

Gènere: Telesèrie, musical

Creació: Pedro Damian

Intèrprets: Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María

Temporades: 3 Capítols: 440

Sinopsi:

El ‘Elite Way School’ és un exclusiu col·legi privat de prestigi internacional on adolescents de classe alta troben, no només un elevat nivell d’educació, sinó els contactes socials que els asseguren un futur exitós. Entre el grup de nois que arriba al club d’estiueig que precedeix l’any escolar, hi ha Mía, Miguel, Diego i Roberta, quatre jovenets que, malgrat les seves grans diferències, descobreixen una cosa que els unirà per sobre dels prejudicis socials: el seu gran amor per la música.