El Comú d’Escaldes tanca el segon trimestre amb un superàvit de 6,6 milions d’euros

El Comú d’Escaldes-Engordany ha tancat el segon trimestre de 2025 amb un superàvit pressupostari de 6,6 milions d’euros, resultat d’uns ingressos de 24,3 milions d’euros i unes despeses de 17,6 milions. Així ho ha explicat el cònsol menor, Quim Dolsa, que ha detallat que els ingressos mantenen la línia prevista al pressupost, destacant els capítols vinculats als rendiments arrendataris, béns immobles i activitats econòmiques.
També sobresurt el capítol 3, referent a taxes i altres ingressos, on tenen un pes destacat els provinents dels aparcaments. A banda, cal remarcar el rendiment dels dipòsits bancaris, que a 30 de maig d’enguany ja havia assolit els 336.000 euros, amb la previsió de superar els 500.000 euros en tancar l’exercici. Pel que fa a les despeses, destaquen els 10,7 milions d’euros compresos dels 18 milions pressupostats per a tot l’exercici.
Aquest balanç “reflecteix una gestió responsable del comú, que manté la línia d’endeutament zero assolida en el primer trimestre de 2025 i consolida una situació financera a llarg termini estable”, segons fonts comunals. En aquest sentit, “la corporació destaca per la seva solidesa financera i la seva capacitat d’inversió, que li permet afrontar amb garanties els projectes presents i futurs”, afegeixen. El cònsol menor ha remarcat que “el Comú té molt bona salut financera i cada vegada més la té gràcies als ingressos que depenen d’ell mateix, fent-lo més independent dels impostos que no depenen directament de nosaltres com pot ser el de la construcció”.
Per la seva banda, la cònsol major, Rosa Gili, ha explicat que Escaldes-Engordany recuperarà les oficines de la comissió de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror. El trasllat de les oficines, fins ara ubicades a Andorra la Vella, es farà efectiu a partir de l’1 d’octubre. La cònsol major ha afirmat que “és natural recuperar-les, ja que Escaldes té prop d’un 80% del territori”. L’oficina de la Comissió s’instal·larà a l’edifici comunal, mentre que el centre d’atenció als visitants es traslladarà a la planta baixa de la borda Gabriel, just al costat del camí de la Plana, que dona entrada a la Vall del Madriu. “Una ubicació molt adient, ja que estarà al costat d’una de les principals entrades de la Vall, en un edifici patrimonial i la zona històrica de la parròquia”, ha considerat la cònsol major.
Un altre punt tractat ha estat l’entrega dels locals de la planta baixa de l’edifici plurifamiliar de l’avinguda del Fener per part de la Constructora d’Obres Públiques (C.O.P.S.A), en els quals s’hi instal·laran dependències comunals. Cal recordar que el lliurament es fa en motiu del pagament en espècies de l’impost de construcció i de la cessió econòmica obligatòria per la construcció d’un immoble en la mateixa ubicació. En la sessió de Consell de Comú s’ha aprovat un suplement de crèdit de 53.127,54 euros per a fer front al pagament de l’IGI per a fer efectiu aquest lliurament.
La sessió de Consell de Comú també ha servit per a adjudicar la fase 2 de les obres de construcció dels pisos a preu assequible de l’avinguda del Pessebre per 1,4 milions d’euros. Aquests treballs inclouen les instal·lacions i els acabats de l’aparcament i la plaça, que són els espais que corresponent al Comú.
Finalment, s’ha aprovat un suplement de crèdit de 150.000 euros per a fer front al compromís econòmic amb Andorra Turisme en el marc del conveni de col·laboració relatiu al patrocini de l’Andorra Taste 2025.