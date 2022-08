Francesc Camp vol augmentar la inversió en la neteja dels boscos del Comú de Canillo

El cònsol major de Canillo, Francesc Camp, ha defensat la necessitat d’utilitzar una planta de biomassa en l’àmbit nacional per a agilitzar aquesta neteja dels boscos. “Veient una mica com evoluciona el clima, crec que, seriosament, haurem de pensar en aquesta planta de biomassa en l’àmbit de país perquè aquesta fusta s’ha de poder reintroduir al Principat en forma de fusta tractada per a poder cremar amb calderes del país. De moment, igualment no estem gaire equipats tampoc amb aquest tipus de calderes”.

A més, explica que potser li haurien de donar una volta a l’hora d’agilitzar projectes com el de la biomassa. “És un tema que potser fins ara s’estava mirant, però sense pressa i potser hem d’anar més de pressa tots plegats perquè el canvi climàtic en alta muntanya també està impactant molt més del que impactava fins ara”.