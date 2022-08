Ordino demana la retirada de la marca “Reserva de la biosfera” a una empresa que ven aire embotellat

El comú d’Ordino constata que la companyia no té l’autorització per a fer servir la marca, que s’ha de demanar prèviament. “Hem parlat amb l’empresa perquè han utilitzat el segell de la reserva de la biosfera sense la sol·licitud prèvia que requeria el comú i, per tant, els hi hem demanat que retirin el logotip”, ha explicat la cònsol menor de la parròquia, Eva Choy.

Amb tot, ha assegurat que un cop la facin ja “verificarem si no hi ha cap problema per a atorga’ls-hi l’ús del logotip d’Ordino reserva de la biosfera”. Per la seva banda, l‘entitat ha respost que aviat iniciarà els tràmits.