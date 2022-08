Canillo fa el sanejament a 250 caps de bestiar

El sanejament del bestiar de la cabana bovina de Canillo ha tingut lloc aquest divendres, 12 d’agost, a la Solana del Forn, Soldeu. L’acte serveix per a concentrar bona part de la cabana de bestiar vacum de la parròquia i fer el reconeixement veterinari oficial, comprovant l’estat de salut de cada animal.

En total, s’ha fet el sanejament i vacunació a uns 250 caps de bestiar, que corresponen a vuit explotacions ramaderes bovines de la parròquia. Cal dir que la cabana bovina total de la parròquia de Canillo s’eleva a uns 400 caps de bestiar, una xifra que s’ha mantingut estable els darrers anys. En aquest sentit, un any més, el comú ha contractat un vaquer que s’encarrega de la cura i seguiment d’aquests animals que pasturen a la muntanya durant la temporada estiuenca.

Cal recordar que el comú va posar en marxa un estudi en col·laboració amb la Cambra de l’Ariège, i que ara mateix s’està executant i es troba en la fase d’entrevistes personalitzades a cada ramader de la parròquia. Així es recolliran les inquietuds dels ramaders, i es treballaran conjuntament els problemes, dificultats i alternatives que existeixen, com el relleu generacional i les activitats viables i complementàries amb la ramaderia i l’agricultura.

Durant l’acte, els ramaders i els membres del comú s’han trobat per a esmorzar, moment en què han aprofitat per a intercanviar impressions i comentar temes vinculants. A l’acte hi ha assistit el cònsol major, Francesc Camp, el cònsol menor, Marc Casal. Enguany s’ha comptat amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot, de la ministra de Medi Ambient, Silvia Calvó, i de la consellera general, Mònica Bonell.

El pas de la vacada de Canillo

El pas de a vacada de Canillo és un acte tradicional que simbolitza una pràctica ramadera molt antiga que es concreta en el pas pel fons de la vall del bestiar vaquí que surt de Ribaescorjada i el pla de les Pedres i es dirigeix cap a Maià i la Portella, i a Incles, on hi ha més herba. L’acte tindrà lloc a l’alçada de les Bordes d’Envalira en els pròxims dies i serà ja a mitjans d’octubre quan baixin a la vall.

Pel que fa al canvi de pastures, els animals passen a una zona molt rica en herba, a la Vall d’Incles, on hi romandran, en diferents zones, fins a finals de temporada, quan tornin a les explotacions ramaderes per a passar-hi l’hivern.