Formació del Raonador del Ciutadà sobre intel·ligència artificial, digitalització i drets humans

La sala d’actes de La Llacuna, a Andorra la Vella, ha acollit, aquest divendres al matí, la jornada de formació “Intel·ligència Artificial, Digitalització i Drets Humans a l’Administració Pública”, organitzada per la institució del Raonador del Ciutadà, amb una participació de prop d’un centenar de persones provinents de diferents àmbits de l’Administració pública i institucional.
L’acte ha estat inaugurat pel Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, que ha remarcat “ la importància d’afrontar els processos de transformació digital des d’una perspectiva centrada en la persona i en la protecció efectiva dels drets humans”. En la seva intervenció, ha destacat la necessitat que “ la modernització tecnològica de les administracions públiques vagi acompanyada de criteris d’accessibilitat, igualtat i dignitat humana”.
Posteriorment, el Dr. Ismael Rins, especialista en digitalització de l’Estat i drets humans, ha conduït la formació amb una ponència centrada en els impactes socials, institucionals i ètics de la intel·ligència artificial i la digitalització en l’àmbit públic. Durant la sessió s’han abordat qüestions com la tensió entre eficiència administrativa i garantia de drets, la despersonalització de la relació entre administració i ciutadania, l’impacte de la bretxa digital i la necessitat de preservar canals alternatius d’atenció no digitals.
La jornada ha despertat un gran interès entre els assistents, que han participat activament formulant nombroses preguntes i aportacions al llarg del debat posterior. Entre els aspectes que han generat més interès hi ha hagut la implementació responsable de sistemes automatitzats, la protecció dels col·lectius vulnerables davant la digitalització i els límits ètics en l’ús de la intel·ligència artificial a l’Administració pública.
La proposta formativa, plantejada en format de xerrada-debat, ha combinat exposició conceptual amb reflexió pràctica aplicada a situacions concretes de la gestió pública, com ara el disseny de procediments administratius, la gestió de dades personals o la presa de decisions automatitzades.
Ismael Rins és advocat, màster en Drets Humans per la Universitat d’Alcalá i especialista en la intersecció entre digitalització de l’Estat i drets humans. Actualment exerceix com a secretari tècnic de la Federació Iberoamericana de l’Ombudsman (FIO), coordinador general del Grup d’Educació i Drets Humans de l’Aliança Global de l’Ombudsperson Local (AGOL) i director de Relacions Institucionals de la Defensoría del Pueblo de la Província de Córdoba (Argentina).
Al llarg de la seva trajectòria ha participat com a ponent en congressos i jornades internacionals celebrades a Espanya, Mèxic, Colòmbia, Equador, Guatemala i República Dominicana, abordant temàtiques vinculades a la intel·ligència artificial, la ciutadania digital, la inclusió i els drets humans. Entre els conceptes que desenvolupa destaca l’anomenat “humanisme digital a l’Estat”, així com el “dret a la no digitalització” com a garantia d’accessibilitat i inclusió ciutadana.
Amb aquesta iniciativa, la Institució del Raonador del Ciutadà reforça el seu compromís amb la promoció d’un model d’administració pública modern, eficient i alhora plenament respectuós amb els drets fonamentals de la ciutadania.