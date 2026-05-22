Andorra actualitza les sancions contra la Federació Russa per la guerra a Ucraïna

El Govern ha aprovat un nou decret de mesures restrictives contra Rússia incorporant les disposicions del Consell de la Unió Europea que afecten especialment els àmbits financer, energètic, comercial i tecnològic. Amb l’aprovació d’aquest nou decret, Andorra manté el seu alineament amb les mesures restrictives de la Unió Europea i reafirma el seu compromís amb el dret internacional i el suport a Ucraïna.
S’incorporen en aquest nou decret les sancions dels paquets 19 i 20 adoptats pel Consell de la Unió Europea, i en especial les 120 noves designacions individuals del 20è paquet, el més ampli dels darrers dos anys, així com noves entitats vinculades al complex militar i industrial rus.
S’actualitza així els annexos 1 i 2 del decret relatius respectivament a les persones físiques i a les persones jurídiques i altres subjectes de dret sancionats, que ascendeixen a un total de 2.469 persones físiques i 1.636 persones jurídiques.
Les noves restriccions per a la Federació Russa concerneixen els sistemes de pagament russos, als criptoactius, a determinades entitats financeres i a les zones econòmiques especials russes. També s’introdueixen limitacions addicionals en matèria de serveis professionals, programes informàtics, propietat intel·lectual, assegurances marítimes i serveis de gas natural liquat.