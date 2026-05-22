Andorra actualitza les sancions contra la Federació Russa per la guerra a Ucraïna

In: Política
L’edifici administratiu del Govern (SFGA)

El Govern ha aprovat un nou decret de mesures restrictives contra Rússia incorporant les disposicions del Consell de la Unió Europea que afecten especialment els àmbits financer, energètic, comercial i tecnològic. Amb l’aprovació d’aquest nou decret, Andorra manté el seu alineament amb les mesures restrictives de la Unió Europea i reafirma el seu compromís amb el dret internacional i el suport a Ucraïna.

S’incorporen en aquest nou decret les sancions dels paquets 19 i 20 adoptats pel Consell de la Unió Europea, i en especial les 120 noves designacions individuals del 20è paquet, el més ampli dels darrers dos anys, així com noves entitats vinculades al complex militar i industrial rus.

S’actualitza així els annexos 1 i 2 del decret relatius respectivament a les persones físiques i a les persones jurídiques i altres subjectes de dret sancionats, que ascendeixen a un total de 2.469 persones físiques i 1.636 persones jurídiques.

Les noves restriccions per a la Federació Russa concerneixen els sistemes de pagament russos, als criptoactius, a determinades entitats financeres i a les zones econòmiques especials russes. També s’introdueixen limitacions addicionals en matèria de serveis professionals, programes informàtics, propietat intel·lectual, assegurances marítimes i serveis de gas natural liquat.

