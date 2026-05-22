El GPS denuncia la «manca de voluntat negociadora de DA en el projecte de llei de desintervenció dels lloguers»

Després de la reunió de la Comissió d’Economia celebrada aquest matí de divendres per a tractar el Projecte de llei d’aprovació del règim jurídic aplicable als contractes d’arrendament d’habitatge per a residència habitual i permanent per al període 2027-2030, conegut popularment com la llei de desintervenció dels lloguers, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS) ha denunciat, públicament, «la manca absoluta de diàleg i de voluntat negociadora per part dels grups parlamentaris que donen suport al Govern, així com del mateix Executiu».
Durant els treballs en comissió, la «majoria» ha votat en contra de totes les esmenes presentades pels grups de l’oposició, amb l’única excepció, encara pendent de resolució, «de la nostra esmena número 7, relativa a la modificació de la coneguda com a «trampa del fill», i de l’esmena número 6 presentada per Andorra Endavant», assegura la formació progressista.
«Els fets ocorreguts avui, se sumen als que ja van tenir lloc el passat 15 de maig, quan els dos diaris impresos del país, el Diari d’Andorra i el Bon Dia, van publicar un resum del projecte de llei signat exclusivament per Demòcrates per Andorra i presentat, de facto, com si el text ja fos definitiu abans, fins i tot, de finalitzar-ne la tramitació parlamentària», assenyala el GPS.
A aquesta circumstància cal afegir-hi el vídeo difós pel cap de Govern a les xarxes socials, «en què es referia al contingut de la llei com a definitiu, així com les seves declaracions públiques arran de la manifestació convocada pel Sindicat de l’Habitatge, en les quals va afirmar que no existia voluntat de modificar el text presentat pel Govern».
Segons el GPS, «el conjunt d’aquests fets posa de manifest una preocupant manca de coherència per part de l’Executiu. Mentre es reclama reiteradament a l’oposició que presenti propostes i contribueixi al debat parlamentari, les aportacions formulades són rebutjades sistemàticament sense cap voluntat real de negociació ni d’acord. Aquesta actitud contrasta amb les crítiques que sovint es dirigeixen a l’oposició per la seva posició davant les iniciatives governamentals, unes acusacions que considerem injustes i allunyades de la realitat», manifesten.
A hores d’ara, només resta pendent conèixer el resultat de les dues esmenes esmentades. Tanmateix, tant el desenvolupament dels treballs com el resultat global del text evidencien -asseguren els socialdemòcrates- «que la majoria ha optat per imposar la seva posició en lloc de construir consensos amplis sobre una qüestió tan sensible com l’accés a l’habitatge. I ho ha fet no només ignorant les propostes de l’oposició parlamentària, sinó també desatenent les demandes i advertències formulades pels diferents actors socials implicats».
«Davant aquesta manca absoluta de voluntat d’assolir acords reals i transversals»– insisteixen des de la formació-, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata anuncia que votarà en contra del projecte de llei i vol «deixar constància del risc que aquesta reforma comportarà per a moltes famílies del país. En un moment en què l’habitatge continua sent la principal preocupació de la ciutadania, el Govern i la seva majoria han decidit renunciar al consens i tirar endavant una reforma que genera més incerteses que solucions», sentencien els socialdemòcrates.