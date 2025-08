FlamAid, l’startup catalana que defensa les dones al carrer amb una granada pacífica

Julieta Rueff, fundadora de FlamAid. Foto: Cedida

“Quan jo estava estudiant a la universitat hi havia un noi que em seguia a casa gairebé cada dia. Jo portava un esprai de pebre a sobre, però sempre notava que en aquells moments de pànic l’únic que em sortia era córrer. No tenia l’estabilitat mental per a poder activar la meva defensa. Vaig començar a investigar i en aquell moment vaig conèixer la granada de mà. Em vaig adonar que la granada de mà és superfàcil d’activar, però el que activa és il·legal”, explica Julieta Rueff a VIA Empresa.

D’aquesta experiència personal en va néixer FlamAid, una startup que ha creat una granada pacífica de defensa personal, pensada per a protegir dones i col·lectius vulnerables quan tornen soles a casa. El dispositiu, que es penja com un complement (en un clauer, motxilla o bossa de mà), emet una alarma de 110 decibels (2 carrers urbans) i envia la geolocalització en temps real als contactes de confiança i a la policia mitjançant una app.

Amb aquest propòsit, Julieta Rueff, fundadora de FlamAid amb vint-i-tres anys i seleccionada com una de les 7 espanyoles a la llista Forbes Europe 30 Under 30 va fundar l’startup a Barcelona el 2024. Rueff explica que el producte costa 59,99 euros, però a la web hi ha diferents opcions. “Per exemple, si vols comprar el pack familiar, que són tres granades, llavors et surt cada unitat més barata. Després també oferim opcions diferents de fundes de colors que ronden els 14,99 euros”, apunta Rueff.





Objectiu 2025: tancar amb una xifra propera al milió

L’empresa emergent catalana, que va sortir al mercat el novembre de 2024, està experimentant un important creixement. L’any passat va facturar 40.000 euros, i aquest 2025 preveu tancar amb una xifra propera al milió. “Estem molt contents, no només per la facturació, sinó també per l’acollida que estem rebent. La nostra proposta ha tingut una gran acceptació entre famílies, col·lectius feministes i persones en situació de vulnerabilitat”, explica la fundadora.

Pel que fa al futur, els agradaria poder reduir el preu al consumidor final, “perquè l’accessibilitat és molt important per a nosaltres. Som una empresa, però també tenim una missió social molt forta, i ens esforcem molt per a poder abaixar el preu i que sigui un producte accessible per a tothom”. D’altra banda, també estan desenvolupant joies intel·ligents que funcionen molt semblant a la granada, però són més discretes, més petites. “A llarg termini, si et soc honesta, l’objectiu principal seria fer bancarrota, perquè això volia dir que nosaltres ja no som necessaris”, conclou Rueff.





Ana M. González. Periodista