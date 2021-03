Finalitzen les obres de millora de la Mollera d’Escalarre, al Parc Natural de l’Alt Pirineu

Les obres de millora de la Mollera d’Escalarre, al Parc Natural de l’Alt Pirineu, ja s’han completat amb la col·locació de la senyalització informativa. Els treballs de millora d’aquest indret singular s’executen des d’octubre de 2020, i han suposat una inversió global de 33.500 euros. El parc natural ha aportat 30.165 euros, mitjançant un ajut FEADER, i l’Ajuntament de la Guingueta d’Àneu ha assumit la resta.

L’actuació ha inclòs la millora i ordenació de l’espai de l’Embassament de la Torrassa i la Mollera d’Escalarre per tal de preservar el seu hàbitat, i alhora facilitar la visita i descoberta del seu valor natural als visitants. També la protecció i preservació de la planta aquàtica Hippuris vulgaris, que només es troba a Catalunya en aquest indret. En aquest sentit, s’han fet plantacions de salzes en les zones més descobertes per tal de crear barreres visuals, revegetar aquests espais i millorar l’hàbitat de la fauna existent i protegir millor aquesta planta aquàtica.

Així mateix, s’ha posat ordre a les entrades dels pescadors a l’aiguamoll per no molestar els ocells aquàtics i interferir amb l’activitat de birdwatching, s’ha regulat l’accés motoritzat al camí vell d’Escalarre, i s’han dut a terme tasques de millora i conservació de l’equipament i infraestructura existent.

Concretament, pel que fa a les infraestructures existents, s’han millorat els aiguats de la Llobatera, i del Pla prolongant les parets i barreres visuals del seu accés, i s’hi han col·locat reposa braços, per tal de millorar la comoditat mentre es dugui a terme l’observació de fauna. S’han eliminat les goteres de la torre d’observació dels ocells per evitar que es malmeti la fusta. A l’àrea d’esbarjo de la Mollera, s’ha cobert amb fusta les parets de l’aixopluc existent i una taula de pícnic.

A més, s’ha traslladat l’aguait de Salito a un altre punt proper per tal de millorar la seva funció i poder observar més animals i s’ha construït una passarel·la de fusta alçada per accedir-hi. També s’ha instal·lat un nou cartell per interpretar les espècies que s’hi poden observar.

Millora dels accessos

Pel que fa als accessos, s’ha millorat l’ordenació de l’ús públic allargant el tram restringit a la circulació motoritzada excepte veïns i serveis entre la Guingueta i Escalarre, i creant un espai d’aparcament al costat del pont de Poldo. S’han adequat 5 punts d’accés a la Mollera d’Escalarre per als pescadors, a la zona de pesca sense mort, i s’ha col·locat panells informatius per indicar-los i donar més informació relacionada amb la pesca al Pallars Sobirà d’acord amb el portal que disposa el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. També s’ha instal·lat una barana de suports de fusta i corda al llarg del camí que s’endinsa a la Mollera, a la zona de Salito, per tal de delimitar el camí i preservar la tranquil·litat del bosc de ribera evitant que els visitants s’hi endinsin.

S’ha millorat l’accés als búnquers de la Línia Pirineus de la postguerra dels anys 40 que va manar construir el règim franquista per aturar una possible invasió aliada. Tot i que mai van ser utilitzats, s’han convertit en un patrimoni militar visitable d’aquesta època fosca de la nostra història, i amb la millora d’aquests accessos ara són més fàcilment visitables.

Pel que fa a la senyalització informativa, s’han col·locat indicadors del nou camí d’accés a l’ermita de Sant Roc des d’Escalarre, recuperat per voluntariat jove del Projecte Boscos de Muntanya l’any 2019, altres per informar d’un encreuament perillós entre l’aguait del Pla i el cementiri de la Guingueta, i un altre del camí que s’endinsa a la Mollera.

Un sender per interactuar amb la natura

El sender al voltant de l’embassament de la Torrasa i Mollera d’Escalarre amb el temps s’ha convertit en un recurs turístic i de salut de primer ordre a les valls d’Àneu i permet alhora interactuar amb la natura associada a hàbitats aquàtics de muntanya, per la diversitat d’animals i plantes que hi conviuen. Es va habilitar l’any 2011 amb un conjunt d’infraestructures per a l’observació de la flora i la fauna existent.

L’any 2013 es va allargar un tram d’aquest sender seguint el camí vell de la Guingueta a Esterri i endinsant-lo cap a la Mollera, i el 2014 es va prolongar una mica més el camí de la Mollera de manera que només queda un petit tram per ajuntar-lo amb l’antic camí de la Guingueta a Escalarre i crear així un sender circular.

El sender circular permet als visitants recórrer tota la zona d’aquest aiguamoll i els dóna un ampli ventall de rutes i itineraris a realitzar. També han instal·lat al llarg del temps fins a 4 punts d’aguait i un plànol guia per facilitar la seva visita, que amb aquest ajut s’ha actualitzat amb els nous equipaments i itineraris.