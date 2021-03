Unió de Pagesos guanya amb un 55% dels vots les Eleccions Agràries 2021

Unió de Pagesos (UP) ha guanyat les Eleccions Agràries 2021 amb un total de 4.063 vots, que representen un 55,04% dels que s’han efectuat entre dijous i aquest divendres. En segon lloc ha quedat JARC amb 2.226 vots (30,15%), seguits dels altres dos sindicats que no obtenen representació als òrgans de l’Administració, Asaja amb 821 vots (11,12%) i UPA amb 190 vots (2,57%). Les eleccions s’han celebrat per primera vegada de forma telemàtica amb vot electrònic i malgrat alguns problemes inicials, el Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya assegura que s’ha aconseguit superar el repte de forma “satisfactòria”. La participació ha caigut més de 18 punts en relació al 2016 i han votat un 35,83% (7.382 persones) d’un cens de 20.609.

A l’Alt Pirineu i Aran s’han registrat 597 vots d’un cens de 1.365. La participació ha estat d’un 43,74%. Pel que fa a l’Alt Urgell, la participació ha estat d’un 40,84%, amb 136 vots dels 333 que es podien emetre.

Amb un 55,04% dels vots UP ha estat l’organització agrària que ha obtingut més vots a les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya. La segueixen JARC, amb un 30,15%, l’Asaja, amb un 12,73% i UPA amb un 2,57%. Aquestes dues últimes organitzacions no obtenen el 15% requerit i no aconsegueixen representativitat. D’aquesta manera, UP obté 6 representants a la Taula Agrària i JARC, 4.

Aquests són els resultats amb un escrutini provisional del 100% dels vots emesos. Dels 7.382 vots, 6.495 han estat de professionals autònoms i 887 d’empreses. D’altra banda, un 35% dels votants han optat per votar remotament i la resta ho han fet des d’algun dels 209 punts d’assistència al vot electrònic.

El secretari general d’Agricultura, David Mascort, ha agraït la “valentia” de les organitzacions a entomar un repte com aquest de ser el primer sector del país en elegir els seus representants en format electrònic i acceptar mètodes com la identificació biomètrica que és la primera vegada al món que es fa servir. Mascort ha fet un balanç molt positiu de les dues jornades electorals, tant per les “garanties democràtiques”, com de seguretat, ja que fer unes eleccions en temps de covid no és fàcil i ha recordat que a les del Parlament la participació va caure un 23%, per la qual cosa ha considerat que s’ha entomat el repte de forma “satisfactòria”.

Unió de Pagesos: “compromís per continuar treballant per la pagesia del país”

El coordinador nacional d’UP, Joan Caball, ha destacat que des de 1994 són la força hegemònica en aquests comicis i ha remarcat el compromís per continuar treballant per la pagesia del país, que passa per moments difícils. En aquest sentit, ha demanat “celeritat i responsabilitats” en un moment que s’ha de formar Govern a la Generalitat. Per això, ha instat als partits a fer-ho de forma ràpida i que pensin primerament en la gent i “òbviament”, en el sector agrari.

JARC: “ens hem de modernitzar i ser més professionals”

El president de JARC, Joan Carles Masot, ha apostat per una modernització i professionalització del sector agrari. En aquest sentit, ha reivindicat que els ajuts a la pagesia es destini als qui realment viuen al territori perquè són els que no marxaran. Masot també ha parlat de l’aposta per potenciar el relleu generacional perquè és “bàsic” pel futur de la subsistència de l’agricultura.

Asaja interposa un recurs contenciós administratiu al decret de convocatòria

De la seva banda, la secretària nacional d’Asaja, Cecília Castelló, ha dit que han interposat un recurs contenciós administratiu contra el decret de convocatòria de les Eleccions Agràries perquè consideren que el fet de fer-les només de forma electrònica ha limitat els drets de votació dels votants. En aquest sentit, ha assegurat que els pagesos i ramaders s’han sentit com a “conillets d’índies” en un assaig d’eleccions telemàtiques i ha dit que UP i JARC que tenen 5 anys per davant per demostrar que no estan vinculats a cap subvenció.

UPA també denuncia “anomalies greus” en el procés

De la seva banda, el president de la gestora d’UPA Catalunya, Joan Montesó, ha denunciat que les eleccions s’han celebrat amb “incidents greus” ja que durant tres hores i mitja no es va poder votar i això “no és normalitat”.