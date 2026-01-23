Fígaro Street 2025/2026: Tendències de perruqueria per als pròxims mesos

A finals d’aquest any passat, Fígaro Street 2025/2026 va tornar a convertir Madrid en un escenari obert on la perruqueria va deixar de ser backstage per a barrejar-se amb la moda… i amb la gent. En aquesta edició, els cabells no van ser només tendència: van ser llenguatge, actitud i una manera d’expressar autenticitat en un moment en el qual el real torna a tenir valor. En el marc de la Pasarela y Premios Fígaro, un esdeveniment professional de perruqueria que premia als millors estilistes del país, es va celebrar la passarel·la Fígaro Street, que enguany celebra la seva segona edició.
Amb el lema “La naturalitat pren el carrer”, la passarel·la es va transformar en un llenç vibrant. Textures, formes i colors van fluir sense rigidesa, i cada look va explicar una història: identitat, rebel·lia o bellesa conscient. Fígaro Street va tornar a demostrar que el cabell és cultura visual i que la seva creativitat pot compartir-se amb tots, més enllà del saló.
Tendències que es viuen, no només es porten
L’edició 2025/2026 de Fígaro Street va dibuixar un clar full de ruta per a la temporada que ara s’enceta. Una barreja equilibrada entre talls amb estructura i moviment, i una paleta que reivindica la identitat com a punt de partida.
1. Curts amb caràcter
– Pixie i Asian bixie: línies precises i lleugeres, potenciades amb caramel brunette —castanys càlids amb reflexos caramel— i vibrant xarxa, un vermell intens i juvenil.
– Mullet i wolf cut: capes amb esperit lliure, acompanyades per syrup blonde, un ros càlid i lleugerament desgastat, i per color stroke, contrastos estratègics que creguin impacte i dinamisme.
2. Mitges cabelleres que celebren la naturalitat
– Midi i butterfly: caigudes fluides centrades en lluentor i textura, amb teddy bear blonde —ros cremós amb matisos mel i beix— i la cada vegada més present naturalització de cabells blancs.
– Uneven: desfilats suaus il·luminats per ashy platinum, una gamma freda i polida.
3. Llargs amb mirada artística
– V i degradats suaus: elegància continguda amb neutral ombré, que aporta profunditat mitjançant matisos beix, sorra o moka.
– Morrison: llarg icònic amb color cherry coke, un cirera profund de matisos marrons.
– Riviera bob: reinterpretació editorial amb pumpkin spice color, el to especiat de la tardor-hivern.
Totes aquestes propostes van combinar les coloracions de Revlon Professional —Revlonissimo Colorsmetique, Color Excel by Revlonissimo, Revlonissimo Color Sublim i la tecnologia Magnet™ Blondes—, dissenyades per a reforçar, protegir i mantenir la integritat dels cabells durant els processos tècnics. Un recordatori que la coloració contemporània uneix ciència, bellesa i cura.
Una passarel·la on la perruqueria dialoga amb la moda
Organitzada pel Club Fígaro, amb l’equip artístic de Revlon Professional, l’equip artístic del mateix Club Fígaro, la coordinació de ComunicaBrands i la col·laboració de Saló Look IFEMA MADRID, aquesta segona edició va obrir la gala dels Premis Fígaro 2025. El seu objectiu es manté intacte: connectar perruqueria i moda, acostar les tendències al gran públic i inspirar al professional amb una lectura contemporània dels cabells.
La direcció artística va ser a càrrec de Paula Gago, Education Manager Ibèria de Revlon Professional, que va reunir a alguns dels noms més rellevants de la perruqueria espanyola: Carlos Valiente, Equip F by Felicites Hair, José Antonio Rodríguez, Mayte Garrote i Olga García. L’equip d’estilisme i maquillatge, liderat per Dama Canals, Elizabeth Pardo i Àfrica Casado, va completar la proposta estètica.
Moda i cabells: un mateix relat visual
La força estètica d’aquesta edició es va amplificar gràcies a la col·laboració de dissenyadors que van entendre els cabells com una extensió natural de la moda. Signatures com Malahierba van compartir passarel·la amb veus emergents com Alexei Estopà, Elena Busquets, Laura Gutiérrez, Martina Espriu i Paula Sánchez, aportant una mirada fresca i experimental.
La seva participació va reforçar l’essència de Fígaro Street: una proposta on moda i perruqueria s’abracen per a construir un únic relat visual, en el qual siluetes, teixits i color s’integren amb els cabells per a crear una experiència completa i contemporània.
