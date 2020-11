Fes-te tu mateixa la manicura a casa amb els colors tendència

Amb l’arribada de la tardor ja no ens ve de gust tant maquillar les nostres ungles amb tons àcids o florescents… Per això et presentem els colors tendència d’aquesta temporada i t’expliquem com fer-te tu mateixa la manicura a casa. T’apuntes a la manicura home made? Els consells ens els dóna Maybelline NY.

Així és el pas a pas de la manicura

Pas 1: la preparació de l’ungla, imprescindible

La posada a punt és un pas que no et pots saltar si vols que l’acabat sigui d’allò més professional.

– Comença igualant i llimant les ungles donant la forma desitjada.

– Després, amb l’ajuda d’un polidor, fes que la superfície de l’ungla quedi llisa. Existeixen llimes amb diverses cares, una d’elles polidora, o tacs polidors.

– Seguidament aplica crema de mans o oli sobre les cutícules i empeny-les suaument cap endarrere, evitant tallar-les. Fer-ho pot provocar danys en la teva pell!

– Assegura’t d’eliminar les restes d’oli o crema de les ungles abans de començar a pintar-les. D’aquesta manera aconseguiràs que l’esmalt s’adhereixi correctament.

Pas 2. Aplicació de l’esmalt

– Aplica una fina capa de base protectora sobre les teves ungles. Si no la utilitzessis, amb el temps et quedarien groguenques. A més, amb ella assegures un to súper uniforme i brillant. Si no tens base, podries utilitzar esmalt transparent, el teu millor aliat.

– Comencem amb l’aplicació del color:

1. estén una capa el més fina possible, des de la cutícula fins a la punta, en tres passos: centre, dreta i esquerra

2. esperar un minut i aplica una altra fina capa, per a evitar grumolls.

3. acaba passant el pinzell per la punta de l’ungla per a segellar el color.

Pas 3. El fermall final

– Aplica una última capa de top coat. No sols aporta una lluentor extra a la teva manicura, sinó que, segons el producte que utilitzis, li pot donar efecte gel, accelera l’assecada, la segella i evita que s’espatlli. Amb ell el resultat no pot semblar-se més al d’un saló professional, ultra indispensable.

– Una vegada estigui seca aquesta última capa acaba amb una goteta de crema de mans

Per bellezactiva.com