Esparraguera celebrarà la final de La sardana de l’Any el dissabte 14 de novembre

Votació online, des del teatre i des de casa, i més sardanes en competició. Aquestes són algunes de les novetats que presentarà la final d’aquest concurs organitzat per la Confederació Sardanista de Catalunya per escollir la millor sardana estrenada durant l’any 2019 i així ajudar a difondre les noves composicions, especialment les dels joves. El músic i presentador Pau Benavent i la sardanista Queralt Pedemonte presentaran l’esdeveniment, al Teatre de La Passió d’Esparreguera, que comptarà amb les actuacions de les cobles Jovenívola de Sabadell i La Principal de la Bisbal, i de l’Esbart Dansaire de Rubí. Les entrades ja estan a la venda en el portal Atrapalo.

La tradicional imatge d’urnes, paperetes i aglomeracions d’altres anys no es repetirà en la Final d’enguany. El públic continuarà sent l’encarregat de decidir amb el seu vot quina és la sardana guanyadora, però, per raons de seguretat sanitària, ho haurà de fer a través del mòbil. Aquesta serà la principal novetat d’un concurs que arriba a la seva 31 edició marcada per la pandèmia.

El president de la Confederació Sardanista de Catalunya, Xavier Tresserras, explica que durant la celebració, “en un moment donat els locutors diran una paraula clau, que serà el senyal perquè es comencin les votacions”. A més, com l’acte es retransmetrà en streaming (a través del web de La Sardana de l’Any o del canal de YouTube de la Confederació), per primer cop podran votar no només els assistents al teatre sinó també el públic que ho segueixi des de casa, “ja estiguin a Catalunya o a Buenos Aires”. Això sí, per votar caldrà haver-se registrat prèviament.

La final de La Sardana de l’Any mantindrà un format similar al d’altres edicions. Hi haurà una primera part on sonaran les peces finalistes, que han estat seleccionades prèviament per un comitè d’experts i votades després pel públic al llarg de diferents eliminatòries. Però enguany la competència serà més gran, perquè seran dotze i no deu les sardanes. Tresserras explica que la pandèmia va obligar fer les darreres votacions només per internet de forma que moltes sardanes havien quedat separades per un estret marge de percentatge de vots, i per això van decidir ampliar el número de participants.

La segona part, que arribarà sense la mitja part habitual (també per motius de la Covid) inclourà les obres Ad mortem festinamus, del Llibre Vermell de Montserrat, La moixeranga d’Algemesí, de Joaquim Serra, i una actuació d’un ball de gitanes, amb l’Esbart Dansaire de Rubí. La direcció musical serà de Francesc Cassú i Jordi Vilaró, i a la percussió hi actuaran Fani Fortet i Jaume Yelo.

Premis Popular, de la Crítica i la Joventut

A més del premi Popular, durant la final es lliuraran altres dos guardons, el de la Crítica i el premi Joventut. El primer s’atorga per criteris de qualitat musical segons el veredicte d’un jurat format per músics professionals, mentre que el Premi Joventut s’adreça als autors fins a 30 anys per tal de promocionar el talent jove.

Per anar preparant l’ambient de la Final, les ràdios que han participat en la promoció del concurs i la pàgina de La Sardana de l’Any emetran unes càpsules especials les quatre setmanes prèvies a l’esdeveniment. Seran quatre gravacions diferents amb les dotze sardanes finalistes i les tres candidates al Premi de la Crítica i al Premi Joventut.

