Ferran Costa es querella contra Montaner per defensar la seva honorabilitat

El president del Grup Parlamentari Liberal, Ferran Costa, ha interposat una querella contra la consellera general no adscrita Carine Montaner per les seves “insinuacions injustificades i perjudicials contra la meva persona, la meva honorabilitat i també contra la meva empresa”.

L’escrit presentat davant el Tribunal de Corts, donada la condició d’aforats de Costa i Montaner, formula una querella per la presumpta comissió dels delictes següents: difamació (art. 173 del Codi Penal), calúmnia (art. 172), revelació de secrets (art. 377), delicte de revelació (art. 188) i violació de secrets en l’àmbit laboral (art. 190).

Un cop rebuda la querella, el tribunal l’ha de fer arribar al Ministeri Fiscal que com acusació pública també haurà de determinar si veu indicis de delicte.

La decisió de presentar l’escrit ha estat presa pels serveis jurídics del Grup Parlamentari Liberal i de Ferran Costa. Aquesta acció compta amb el suport unànime dels quatre consellers generals que conformen el grup.

El Grup Parlamentari Liberal considera que les afirmacions i insinuacions de Carine Montaner contra Ferran Costa “transcendeixen l’àmbit polític i incideixen en aspectes de la vida privada del seu president, un límit que no s’hauria d’haver traspassat mai”, expressa la formació en un comunicat de premsa. A més, aquestes poden ser constitutives de delicte i per aquest motiu el GPL ha utilitzat els mecanismes que té al seu abast per defensar l’honorabilitat del seu president i de tots els consellers i conselleres que el conformen.

Alhora, el Grup Liberal també remarca que amb aquesta acció serà la justícia la qual determini sobre els fets i d’aquesta manera “s’evita una espiral de rèpliques i contrarèpliques a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials que tan poc contribueixen a un efectiu debat públic”.

Per últim, el Grup Parlamentari Liberal subratlla que “sempre ha defensat la llibertat d’expressió i la confrontació d’idees polítiques, però que aquestes han d’anar acompanyades del respecte vers l’altra part sense atacs personals, calúmnies o difamacions”. A més, afegeix que “només des del respecte a les persones i les institucions del país podem enriquir un debat polític que sempre ha de cercar el desenvolupament de la nostra societat i el benestar dels nostres conciutadans”.