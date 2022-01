El segon premi de la Loteria Nacional d’aquest dijous, venut en part a la Seu

L’Administració de Loteries número 1 de la Seu d’Urgell, ‘Els Minairons’, ha repartit aquest dijous una part del segon premi del sorteig d’aquest dijous corresponent a la Loteria Nacional espanyola. El número afortunat és el 12785, que s’havia despatxat en una vintena d’establiments d’arreu de l’Estat.

Des de l’administració urgellenca no han detallat quants dècims han venut, perquè la venda s’ha fet mitjançant màquina, però han afirmat que han estat “uns quants” i que dos d’ells correspon a una veïna de la ciutat, que per tant ha guanyat 12.000 euros (6.000 per cada dècim, que té un preu de 3 euros). Cal assenyalar que aquest sorteig no era el de la Rifa de Reis, que s’ha fet el mateix dia, sinó el que la Loteria Nacional duu a terme cada dijous. L’altre dia de la setmana en què solen fer sorteig és els dissabtes.

L’Administració de Loteries ‘Els Minairons’ ha estrenat nova gestió aquest any 2021, després de la jubilació dels anteriors responsables. Per això, els nous administradors han rebut amb satisfacció el premi repartit aquest dijous.