Gran eslàlom d’Àlex Rius, que puntua a la Copa d’Europa d’Alemanya

Àlex Rius ha aconseguit aquest divendres un gran resultat en assolir 12 punts de Copa d’Europa. L’andorrà ha finalitzat 19è a l’eslàlom masculí de Berchtesgaden, a Alemanya, després d’una cursa molt bona amb unes condicions de pista bastant difícils.

Rius ha marcat un temps final de 1.46.86, a 3.81 del guanyador, que ha estat l’austríac Joshua Sturm, que s’ha imposat amb 1.43.05. L’andorrà ha fet una molt bona primera mànega, ja que amb el dorsal 63 ha aconseguit entrar entre els 30 millors i tenir una bona posició per poder fer front a la segona mànega amb garanties d’entrar en els punts. A la primera mànega, Rius marcava el 29è temps. A la segona ha fet el 8è crono a només 0.81 del millor.

Amb aquesta 19a posició, l’esquiador andorrà suma 12 punts de Copa d’Europa, la qual cosa és un “gran resultat”, segons ha explicat també el director d’alpí, Roger Vidosa, que ha destacat la cursa de Rius.

Així mateix, Àxel Esteve no ha pogut completar la segona mànega en enforquillar en una pista ja molt marcada, i ha quedat fora. A la primera mànega havia marcat el 39è temps.

Demà es disputa el segon eslàlom d’aquesta Copa d’Europa.

Àlex Rius, esquiador: “Molt content avui de la cursa i del resultat. Ha sigut una carrera molt difícil. Les condicions, sobretot pels dies anteriors, han estat molt dures. Hi ha hagut molts abandons. Hem lluitat i he aconseguit invertir a la segona mànega, i he aconseguit fer un molt bon resultat per la continuació després d’aquest principi d’any”.

Yago Antes, tècnic: “Un molt bon resultat de l’Àlex. Les condicions no eren fàcils. Ahir van haver de cancel·lar la cursa, van tirar aigua, s’ha fet una costra de tres o quatre dits, que per als primers molt bé, però a partir del dorsal 20-30 s’ha començat a trencar amb un forat molt gran i rebotaven tota l’estona fent molt difícil esquiar. Calia adaptar-se molt i tenir molta independència de cames, per sort aquest Nadal vam poder entrenar aquestes condicions, o semblants, i Àlex fa una bona primera mànega, lluitada, i entra amb el dorsal 63 entre els 30, i la segona l’aprofita, amb una mànega sense arriscar més del compte, i sobretot sense errades grans. Una 19a plaça al final, que són 12 punts, i estem molt contents”.

“Àxel Esteve també s’ho ha lluitat. Llàstima un error a la part alta, que li fa anar el cul a terra, perd molta velocitat i encara que ho lluita, es queda fora. Llàstima perquè la segona mànega era una mànega per ell. Encara així, a la segona es tira, però ja diferent que estar entre els 30, i a mig traçat enforquilla”.

“Per demà donem mal temps i hi haurà unes condicions pitjors que avui, però igualment no em d’abaixar els braços. Som lluitadors i a veure si demà estan els dos dintre”.