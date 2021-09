Fenomen de Raynaud

El fenomen o Síndrome de Raynaud és un trastorn poc freqüent que consisteix en un estrenyiment dels vasos sanguinis i que es dóna principalment en mans i peus quan la persona sent fred o es troba en situacions d’estrès. Quan aquest fenomen ocorre, les petites artèries que irriguen la pell es limiten i la sang no arriba a la superfície de la dermis, fent que la zona es torni blanca o blava. Aquesta descoloració a més, pot arribar a ser molt dolorosa. Quan la sang de nou torna (normalment en un període d’uns 15 minuts com a molt), la sensació posterior és de formigueig, palpitacions i entumiment.

No es coneixen exactament les causes d’aquesta malaltia, que això sí, amb major freqüència es dóna en dones, majors de 30 anys i en territoris on el clima és més fred.

Es pot tractar amb medicaments, i evitar-la (almenys en part) mantenint algunes rutines com:

Evitar l’estrès.

Ficar les mans o peus en aigua tèbia quan se sent el primer símptoma del brot.

Vestir-se amb més capes a l’hivern i usar guants i mitjons sempre, fins i tot mentre s’adorm.

Utilitzar guants o protecció quan s’hagi de treure aliments del congelador.

Encara que dependrà de la gravetat, en la majoria dels casos aquest trastorn no sol incapacitar, tot i que sí afecta la qualitat de vida. En els casos més severs, pot arribar a provocar nafres o danyar els teixits, per la qual cosa podria ser necessària l’extracció de la part afectada.

A part de les mans i els dits, també podria donar-se en altres parts del cos com nas, orelles o llavis.

Aquests símptomes a més poden estar associats a la malaltia de l’Esclerodermia (una malaltia autoimmune fibrosant del teixit conjuntiu), per la qual cosa és recomanable una avaluació mèdica per a la seva detecció i l’aplicació del tractament corresponent.