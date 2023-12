Felicitacions de Nadal originals d’entitats del país

Vídeo: Ossa d’Ordino

Arribades aquestes dates festives no són poques les administracions, entitats, empreses, organismes, associacions i un llarg etcètera de col·lectius que feliciten el Nadal amb alguna postal, infografia o imatge animada. Sempre és d’agrair que facin arribar bons desitjos en un moments tan assenyalats i a les portes de l’inici d’un nou any.

Hi ha qui opta per les felicitacions més tradicionals amb imatges sòbries al 100%, però, cada cop més, s’està estilant l’originalitat en les formes de desitjar unes bones festes. Aquí va una minsa mostra de la innovació que exhibeixen les entitats andorranes.

Els personatges de l’Ossa d’Ordino han fet arribar la seva particular felicitació en format vídeo. No deixen motiu al dubte. Es tracta d’una associació que compte amb un gran suport al seu darrere i exhibeix una bona vitalitat. Tots els seus membres treballen per a mantenir actives les tradicions de la parròquia.

Una de les felicitacions rebudes que han demostrat una major originalitat, fins al punt de ser realment divertida arriba via Col·legi Oficial de Fisioterapeutes d’Andorra. Amb els seus anys i amb els quilos de càrrega que suporta el Pare Noel, és molt probable que sigui el client número 1 de l’associació.

Felicitació de Nadal del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes d’Andorra

Tornant a l’originalitat, des del Comú d’Encamp han col·locat els reptes d’assolir la pau, la felicitat, la cohesió, l’alegria, la germanor, la solidaritat, la il·lusió, l’esperança, la prosperitat, la igualtat i la inspiració dalt de cada un dels cims de la parròquia simbolitzant els objectius a perseguir, així com els somnis a assolir per cadascú. La felicitació està signada els cònsols encampadans.

Felicitació de Nadal del Comú d’Encamp

La Societat Andorrana de ciències també ha volgut felicitar les festes de nadal amb una imatge que -molta gent coincidirà- va en consonància amb la seriositat que desprèn l’entitat. Casa de la Vall, força llibres, una proveta, una lupa i símbols relacionats amb la ciència, entre altres elements, configuren la felicitació de la SAC.

Felicitació de Nadal de la SAC

Un altre clàssic i que sigui per molts anys, és la felicitació de Nadal de l’ONG Unicef. L’organització l’envia en format gif. En una primera imatge és veuen dos infants en un entorn fosc i trist per a, acte seguit, en obrir una caixa, apareix llum i estels de diferents colors, simbolitzant sens dubte l’esperança vers els més desvalguts.

Felicitació de Nadal d’Unicef

Del món de l’esport també arriben felicitacions de Nadal. Un exemple n’és la infografia enviada per l’equip de l’expilot de motos i de ral·lis, Cyril Neveu. A més, també es desitja un feliç any nou 2024. Com a originalitat, la felicitació mostra les diferents proves que preveu el calendari de 2024.

Felicitació de Cyril Neveu Team

Tornant a les nadales enviades per les administracions, la que envien des de comunicació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell (Montserrat Rovira) fa venir fred de forma literal. La imatge pirinenca amb neu a les muntanyes i un estany amb una aigua que deu estar ben gèlida recorda les dates hivernals. De passada, convida a prendre consciència sobre la importància de vetllar pel medi ambient.

Nadala del departament de comunicació (Montserrat Rovira) de l’Ajuntament de la Seu

Fent referència, precisament, als mitjans de comunicació, una altra felicitació escollida en aquesta selecció de nadales és la de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC). És una postal alegre, però, de les catalogades com a clàssiques per aquestes dates nadalenques.

Felicitació de Nadal de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació

La banca andorrana també compleix religiosament amb l’hàbit de felicitar tant el Nadal com el nou any que ja és a la cantonada. Andbank n’és un bon exemple amb la seva postal. També es podria catalogar com una felicitació més aviat clàssica, potser per allò de la imatge seriosa que han d’exhibir les entitats financeres.

Felicitació de Nadal d’Andbank

Els museus també feliciten les festes i, de passada, fan promoció de les seves exposicions. Seria el cas del Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) que acull des de ja fa uns mesos la mostra “KHRÔMA. L’univers emocional del color”. Total… No es diu que el Nadal és color?