El carrer Regència d’Urgell de la Seu gaudeix de les activitats de Nadal

Una imatge del carrer Regència d’Urgell, a la Seu (arxiu)

El carrer de la Regència d’Urgell, en ple centre de la Seu d’Urgell, organitza per segon any un ampli ventall d’activitats culturals i lúdiques per a animar i dinamitzar l’indret al llarg de les festes de Nadal. El programa, amb el suport dels comerços i establiments de la zona, va començar aquest divendres. Dissabte, va ser la jornada amb una programació festiva més àmplia.

Després de la celebració de Nadal, el dia de Sant Esteve (dimarts 26) hi haurà un quinto al Bar Dandy, a partir de les 6 de la tarda. Els dies següents, les activitats proposades sempre començaran a les 18.30 hores. El dia 27, hi haurà animació musical amb DJ Pua. Dijous 28, un concert de la cantant Marta Brucart. Divendres 29, un animat concert de ranxeres del Pirineu, a càrrec del conjunt Pirimex. Dissabte 30, música popular i tradicional, oferta per l’Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu. I per acomiadar l’any, diumenge 31, el carrer Regència d’Urgell acollirà per primera vegada la meta de la Cursa Sant Silvestre La Seu, que sortirà des de la plaça dels Oms.

El programa es completarà amb el canvi d’any. Dimarts 2 de gener (17.30 h), visitaran el carrer la Fada del Quer i els follets; i tot seguit (18.30 h), hi haurà un espectacle de màgia amb Ivan Fernández. Dimecres 3, a 2/4 de 7, una nova sessió musical. I per a acabar, dijous dia 4, des de les 6 de la tarda, hi haurà la presència dels patges reials i una última sessió de DJ Pua.

A més a més, aquests dies els comerços del carrer Regència d’Urgell ofereixen als clients la possibilitat d’entrar en el sorteig d’una cistella valorada en 2.500 euros, gràcies a la col·laboració d’una quarantena d’establiments i empreses. Les butlletes es poden adquirir al preu d’1 euro. El sorteig se celebrarà el 4 de gener a la tarda, en l’últim dia d’activitats.