El Saló de la infància i la joventut obre portes

Cartell del Saló de la infància a Encamp i al Pas (Comú)

Torna el Saló de la infància del 26 al 30 de desembre a Encamp i del 2 al 5 de gener al Pas de la Casa amb sis espais diferenciats que proporcionaran activitats i propostes per a totes les edats i públics. D’entre les activitats proposades aquest any destaquen els set espectacles que s’han programat, com per exemple ‘MOMO’, amb una posada en escena molt especial on actors i públic interactuen damunt de l’escenari.

També hi ha dos espectacles de titelles infantils, com ‘La Sopa de Pedres’, d’Engruna Teatre o ‘CuCu’ de la Bambalina, amb una vesant pedagògica combinada amb una posada en escena molt especial, o espectacles de dansa amb companyies de reconegut prestigi com els Brodas Bros.

Hi haurà també un espectacle de la Jove Companyia de Dansa d’Andorra, el ‘Somiatruites’, un espectacle itinerant per a l’obertura del saló al Pas de la Casa amb els ‘Ietis’ i un espectacle de titelles amb llum negra, ‘la Via Làctia’, de la Cia el Cau de l’Unicorn.





L’edició d’enguany del Saló comptarà amb espais diferenciats per temàtiques i per edats

Espai Ludicoesportiu. Aquesta zona oferirà una àmplia varietat de jocs inflables de diferents temàtiques i grandàries que captivaran als infants i joves mantenint-los actius i entretinguts durant hores.

Espai Primeres Sensacions. En aquesta zona hi haurà jocs i activitats per als més menuts on podran treballar la seva psicomotricitat i trobar propostes adaptades a les seves habilitats, com una gran bombolla de sensacions on els més menuts descobriran el poder de la imaginació. També hi haurà ludoteca infantil, mòduls d’escuma, piscines de boles, inflables infantils i un planetari interactiu.

Espai Multimèdia. L’espai comptarà amb una plataforma de realitat virtual, equipada amb armilles sensorials per a gaudir de l’experiència en tots els sentits. Pantalles gegants per a projectar jocs de la Nintendo Switch i estructures multipantalla per PS5.

Espai Tallers Creatius. Els assistents podran gaudir de treballs manuals i originals per a totes les edats amb temàtiques com aerografia, maquillatge, joieria, jumping clay, o lettering, entre d’altres.

Espai Espectacles Familiars. Aquest serà un dels punts forts del saló, on es realitzaran espectacles i obres de teatre en directe que sorprendran a tot el públic.

Espai Jocs de Rol i de Taula. En aquest espai els joves podran introduir-se en el món dels jocs de taula i de rol amb partides en grup que posaran a prova les seves habilitats mentals i d’estratègia.

La venda d’entrades per al XXIX Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra es farà a les recepcions del Complex d’Encamp o del Centre Esportiu del Pas de la Casa. L’entrada d’un dia serà de 6 euros (Encamp i El Pas de la Casa). L’abonament dels 5 dies a Encamp serà de 20 euros i l’abonament dels 4 dies al Pas de la Casa serà de 15 euros.