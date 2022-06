FEDA presenta el concurs fotogràfic “Una mirada sostenible”

Amb l’objectiu d’incentivar i premiar el talent fotogràfic que hi ha a Andorra i a la recerca de les millors fotografies en l’àmbit de la sostenibilitat, FEDA ha presentat aquest dimecres un concurs fotogràfic sota el títol “Una mirada sostenible”.

El concurs aspira a ser un referent en matèria de sostenibilitat, especialment energètica, posant el focus sobre temes com el canvi climàtic, l’acció de l’ésser humà sobre l’ecosistema, el medi ambient, la biodiversitat, l’estalvi energètic i la producció d’energia amb fonts renovables, entre d’altres.

Un dels pilars i metes de FEDA és, precisament, ser impulsors d’una transició cap a models més sostenibles en les estructures de la nostra societat. Així, “Una mirada sostenible” busca fer partícip la ciutadania, sigui a través de la participació en el concurs o gaudint de l’exposició que se’n farà posteriorment, d’aquest canvi.

La directora general adjunta de FEDA, Imma Jiménez, ha dit en aquest sentit que el concurs vol “servir de palanca de divulgació i alhora confrontar-nos amb algunes de les realitats que viu el món i dins d’aquest, la nostra regió”.

Per a aconseguir-ho el concurs preveu 8.000 euros en premis i la possibilitat de formar part d’una exposició especial al MW Museu de l’Electricitat el 2023. Hi haurà un primer premi a la millor fotografia sobre sostenibilitat, un guardó dotat amb 2.000 euros (1.000 euros en efectiu i un xec de 1.000 euros per a material fotogràfic) i un lloc destacat en l’exposició, així com la inclusió en el calendari de FEDA 2023.

A més, hi haurà dues mencions especials a les millors fotografies de les temàtiques “Andorra” i “Energia”, sempre associades també a la sostenibilitat. Aquestes mencions especials tindran 1.000 euros de premi (500 euros en efectiu i un xec de 500 euros per a material fotogràfic), formaran part de l’exposició al MW Museu de l’Electricitat i del calendari de FEDA 2023.

D’altra banda, el jurat, que estarà format per representants de FEDA i membres externs experts amb acreditada experiència, podrà seleccionar fins a vint fotografies més per participar a l’exposició i formar part del calendari FEDA 2023, que rebran 200 euros com a reconeixement.

“Una mirada sostenible” és un concurs obert a qualsevol persona major d’edat, andorrana o de qualsevol altra nacionalitat i que visqui o tingui relació professional amb Andorra. El jurat valorarà la qualitat artística de les fotografies, que s’adeqüin a la temàtica del concurs i que aconsegueixin transmetre els valors que s’hi promouen.

Per a participar al concurs i veure tota la informació relacionada s’ha d’accedir al web www.unamiradasostenible.ad. La presentació de fotografies es podrà fer a través del mateix web o presencialment en horari d’obertura al MW Museu de l’Electricitat. El termini ja està obert i acabarà el 31 d’octubre a les 23.59 h. Els noms dels guanyadors o guanyadores seran comunicats a partir del 15 de novembre.