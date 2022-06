Crèdit Andorrà culmina la fusió amb Vall Banc

Crèdit Andorrà ha completat aquest dimecres la fusió per absorció de Vall Banc amb la formalització notarial de l’esmentada operació, un cop obtingudes les preceptives autoritzacions dels organismes supervisors corresponents.

En aquest sentit, està previst que la integració operativa entre les entitats participants es dugui a terme durant el proper cap de setmana, sempre amb l’objectiu de minimitzar l’impacte que aquestes actuacions puguin suposar en l’operativa dels clients. Aquest fet marca la finalització del procés endegat l’11 de febrer.

Culminada aquesta fusió, ambdues entitats han esdevingut un únic banc. Els clients procedents d’ambdues entitats comptaran, a partir d’aquest moment, amb una oferta de valor focalitzada tant en banca comercial com en banca privada i assegurances.

Crèdit Andorrà afegirà una oficina dedicada al servei de banca privada a l’edifici que, fins ara, havia estat la seu social de Vall Banc d’Escaldes-Engordany. Pel que fa a les altres tres oficines de Vall Banc, ubicades a Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i la Massana, romandran tancades, i els clients seran atesos a les oficines més properes de Crèdit Andorrà. D’aquesta manera, l’entitat disposarà d’una xarxa d’11 oficines, més 5 oficines automàtiques que donen cobertura a tot el país.

Amb l’objectiu de facilitar aquesta transició, a la pàgina web de Crèdit Andorrà s’ha proporcionat tota la informació rellevant pel que fa a l’esmentada integració. No obstant això, per a la resolució de qualsevol dubte o qüestió que pugui sorgir, els clients podran posar-se en contacte amb l’entitat per telèfon o per e-mail (+376 88 88 88 / info@creditandorra.ad), o bé dirigir-se a les corresponents oficines o contactar amb el seu gestor.