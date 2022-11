Andorra la Vella: Mesures d’estalvi energètic en les dependències comunals, l’enllumenat i monuments

El Comú d’Andorra la Vella disposa d’un nou Decret que regula les mesures d’estalvi energètic. Ho ha aprovat aquest dijous el Consell de Comú segons el compromís adquirit amb el Govern i la resta de comuns en el conveni de col·laboració signat el 4 de novembre, i en el marc del rol exemplar de l’Administració establert a la Llei d’impuls de transició energètica i del canvi climàtic (Litec).

Així doncs, l’enllumenat exterior dels edificis comunals s’apagarà com a molt tard a les 20 hores, i els monuments, estàtues i fonts a les 22 hores, excepte durant dates assenyalades i amb previ permís. Pel que fa a l’enllumenat de Nadal, funcionarà entre el 25 de novembre i el 8 de gener i s’apagarà a la mitjanit -excepte els dies 25 de desembre i 1 i 6 de gener, que es tancarà a les 2 de la matinada-.

La temperatura en dependències comunals que disposin de sistemes de climatització no podrà superar els 20 graus a l’hivern i els 26 a l’estiu, amb l’excepció de les escoles maternals o cases pairals. Es prohibeixen les estufes o ventiladors d’ús individual. Els llums i els equips elèctrics i electrònics, com ordinadors, impressores i carregadors, s’hauran d’apagar fora de l’horari laboral. En hores de treball es prioritzarà la llum natural a l’artificial, i se’n reduirà l’ús quan sigui possible.

En la renovació d’aparells i equips de producció, consum o transformació d’energia, així com en l’adquisició o lloguer de vehicles, es prioritzaran els criteris d’eficiència energètica i les actuacions d’aïllament i de reducció dels consums.

La cònsol major, Conxita Marsol, ha assenyalat que davant del context actual de crisi energètica, la il·luminació de Nadal enguany es concentrarà a partir d’aquest divendres, 25 de novembre, exclusivament als eixos comercials, el Mercat de Nadal de la plaça del Poble i al barri antic durant un període de 6 setmanes i mitja, i alhora es reduirà l’horari d’encesa de l’enllumenat de Nadal, que es tancarà a la mitjanit, i, en el cas del sostre de llum del Mercat, a les 10 de la nit. Tot plegat permetrà una reducció del consum elèctric del 50%.

Altres punts del Consell de Comú

Durant la sessió de Consell de Comú, a Andorra la Vella, també s’ha aprovat l’ampliació del contracte a l’empresa LOCUBSA, adjudicatària de la reconstrucció i reforç estructural del Centre esportiu dels Serradells arran de l’incendi del 2018. L’ampliació, de 721.905 euros, correspon a uns treballs de reforç estructural de la coberta, que va quedar fortament afectada pel foc.

Inicialment, aquesta part de l’obra s’havia atribuït de manera errònia a la constructora encarregada de la façana, quan s’hagués hagut d’imputar a l’empresa que va fer la reconstrucció global dels Serradells. L’import adjudicat avui dijous, a més, inclou altres actuacions de millora de la piscina que es van afegir mentre es duia a terme la reconstrucció per a fer més eficient l’edifici, com l’adequació de vasos de compensació o el cobriment de les finestres del vas de la piscina.

En la mateixa sessió s’ha donat llum verda a un suplement de crèdit per valor de 149.000 euros per a fer front a despeses complementàries del projecte del Bici Lab Andorra, com l’ampliació de l’espai expositiu i uns ajustaments a l’obra referents a l’estructura de l’edifici.

El Consell de Comú també ha aprovat prorrogar per sis mesos la suspensió de la tramitació de llicències d’instal·lacions de parc solars i fotovoltaics a les zones urbanístiques de la parròquia, a l’espera d’analitzar els informes d’impacte visual.