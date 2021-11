FEDA Ecoterm i ADELCA comencen les formacions de professionals de xarxes de calor

Han començat les formacions de muntadors i soldadors de xarxes de calor i fred contemplades al conveni de col·laboració entre FEDA, FEDA Ecoterm i l’Associació d’Empreses d’Electricitat, Lampisteria i Climatització (ADELCA) signat a finals d’octubre. Es tracta de la primera de les accions que materialitza el conveni encaminat a impulsar la transició sostenible del sector energètic i el creixement econòmic de les empreses que el conformen al país.

Així, nou participants van assistir a la presentació, en què el responsable de projectes d’Enginyeria de FEDA Ecoterm, Manel Orteu, va explicar la importància que tenen les xarxes de calor i fred urbanes, per millorar la sostenibilitat del sistema, especialment en la conjuntura actual de tensió als mercats de l’electricitat, encariment dels combustibles fòssils i alta demanda estacional. Orteu també va destacar que gràcies al conveni, es podrà comptar amb empreses locals amb professionals homologats per a les diferents tasques que demanda el desenvolupament d’aquestes xarxes.

ADELCA representa una setantena d’empreses del sector de l’electricitat, lampisteria i climatització i treballa en la formació dels seus associats. A més, té la voluntat de contribuir a la transició energètica i preparar els professionals del sector per a les noves tasques que es deriven d’aquest procés. Alhora el grup FEDA impulsa aquesta transició i té entre els seus objectius la reducció d’emissions de CO2, l’estalvi energètic i la limitació de l’impacte de les variacions dels preus de l’electricitat als països veïns. Per això, entre altres iniciatives, FEDA Ecoterm està impulsant xarxes de calor que ofereixen una alternativa sostenible a la calefacció d’electricitat, i FEDA està treballant en noves infraestructures de producció d’energia renovable. Per dur a terme aquests reptes, gràcies al conveni, FEDA i FEDA Ecoterm podran comptar amb els professionals del país i així contribuir al creixement del sector i l’economia interior.

Les sessions han comptat amb la participació d’un formador de Lincoln Electric i inclouen pràctiques formatives a les instal·lacions de l’empresa Flama Comercial SL. Està previst que al gener es puguin celebrar les proves d’homologació. A la formació i homologació de muntadors i soldadors de xarxes de calor i fred se sumaran altres accions, com les formacions per a la renovació dels comptadors elèctrics per comptadors intel·ligents, els quals donaran més informació als consumidors i permetran una gestió més eficient de la xarxa elèctrica.